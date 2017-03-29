Etiler Marmaris’ten franchise fırsatı
Büfecilik sektörünün en eski markalarından biri olan Etiler Marmaris, yeni franchise şubeler açmayı planlıyor. Etiler Marmaris’in bir şubesi 300 bin TL yatırım bedeliyle açılabiliyor. Franchise şubelerde aylık ciro hedefi ise 300 bin TL’ye kadar çıkıyor. Etiler Marmaris, büfecilik sektörünün en eski markalarından biridir.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Marka 50 yıla yakın sürede büfe kategorisi alanındaki deneyimini kurumsal bir kimliğe dönüştürdü. Markanın birkaç konsepti bulunuyor. Küçük metrekareli hızlı, ayaküstü yemek yenilebilen Etiler Marmaris Express noktalarının şube büyüklüğü 20 ile 50 metrekare arasında değişiyor.
Geçmişten günümüze gelmiş olan Klasik Etiler Marmaris şubeleri ise 50 metrekarenin üzerinde bulunuyor. Ayrıca müşterilerden gelen talepler değerlendirilerek daha uzun oturumlu 100 metrekarenin üzerinde restoran kategorisinde Etiler Marmaris Concept şubeleri de faaliyete geçmiş durumda.
300 BİN TL YATIRIM BEDELİ
Etiler Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, 60’dan fazla franchise şubeye ulaştıklarını söylüyor. Çevik, “Şirket politikamız gereği tüm şubelerimizin franchise olması yönünde hareket ediyoruz. Bizim için esas amaç, başarılı iş ortaklığı kurabileceğimiz ve kazandırabileceğimiz yatırımcılar ile çalışmak” diyor.
Franchise giriş bedeli kategorilere göre farklılık gösteriyor. Express şubeler için 55 bin TL, Etiler Marmaris klasik şubeler için 90 bin TL ve Concept şubeler için 125 bin TL giriş bedeli talep ediliyor.
Nureddin Çevik, bir Etiler Marmaris şubesine sahip olmanın sanıldığının aksine oldukça makul rakamlara gerçekleştiğini belirtiyor. 50 metrekarelik klasik bir Etiler Marmaris şubesi yaklaşık 300 bin TL’lik yatırım bedeliyle açılabiliyor. Franchise yatırımı yaklaşık 36 ay gibi bir sürede kendisini karşılıyor.
Franchise şubelerin aylık hedefleri bulundukları noktaya göre farklılık gösterebiliyor. Nureddin Çevik, “Ekibimiz adaylarımızın hedef noktalarını analiz ederek elde edilen sonuçlara göre tahmini ciro büyüklüğünü paylaşıyor. Hedef cirolar 300 bin TL’yi aşan rakamlara kadar ulaşabiliyor” diye konuşuyor.
YÜZDE 3 ROYALTY VAR
Royalty bedeli olarak aylık cironun yüzde 3’ü oranında bir rakam talep ediliyor. Bunun yanında reklam katılım desteği olarak da cironun yüzde 2’si oranında bir bedel alınıyor.
Nureddin Çevik, yatırımcılarda aradıkları özellikleri ise “Etiler Marmaris için en önemli kriter, müşteri ve hizmet odaklı yatırımcılarla yola çıkmaktır. Bizim için işine tutkuyla bağlı, disiplinli ve çevresiyle etkileşimi kuvvetli yatırımcılar, markaya sadık müşterilerle buluşmak için en doğru adaylar oluyor” diye anlatıyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Lokasyonun yoğun olduğu yerler tercih ediliyor. Türkiye geneline franchise veriliyor.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli kategorilere göre farklılık gösteriyor. Express şubeler için 55 bin TL, Etiler Marmaris klasik şubeler için 90 bin TL ve Concept şubeler için 125 bin TL giriş bedeli talep ediliyor.
Ciro hedefi: Lokasyona göre farklılık gösteriyor. Aylık 300 bin TL’den fazla ciro yapılabiliyor.
Kâr marjı: Tüm tedarik depodan sağlanıyor. Bu da hesaplanabilir kârlılık oranları sağlıyor.
Bayilerde aranan özellikler: İşine tutkuyla bağlı, disiplinli ve çevresiyle etkileşimi kuvvetli yatırımcılar, markaya sadık müşterilerle buluşmak için en doğru adaylar olarak görülüyor.
Başvuru için iletişim: www.etilermarmaris.com.tr/Franchise ya da 444 93 84
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