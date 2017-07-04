Fintech fikirler arıyoruz
BBVA Open Talent, Türkiye’nin de dahil olduğu bölgesel olarak finansal teknolojiler alanına çözüm üreten girişimcileri bekliyor. Yarışmanın Türkiye ayağını kazanacak girişim projesi, Meksika’da gerçekleşecek bölgesel finallerde ülkemizi temsil edecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Garanti Bankası, finansal teknolojilere katkı sağlayacak projesi olan tüm girişimcilerin katılabileceği, dünyanın en büyük fintech yarışmalarından biri olan BBVA Open Talent’in Türkiye ayağını düzenliyor.
Türkiye’den dünyaya açılmayı hedefleyen girişimlerin projelerini küresel arenada tanıtma fırsatı bulacağı Open Talent, GarantiPartners bünyesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Yarışmanın Türkiye ayağını kazanacak girişim projesi, Meksika’da gerçekleşecek bölgesel finallerde ülkemizi temsil edecek.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Bu yarışmayla, bir yandan yenilikçi projeleri cesaretlendirirken diğer yandan Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi-nin ulaştığı seviyeyi dünyaya duyu-rabilmeyi amaçlıyoruz” diyor. Başer, sorularımızı şöyle yanıtladı:
BBVA Open Talent, dünyanın en büyük fintech yarışmalarından biri. Sizin için fintech girişimler nasıl bir önem taşıyor?
Garanti için Türkiye’de fintech ekosisteminin güçlenmesi son derece önem arz ediyor. Bu girişimlerin oluşması için açık iletişim ve platform sağlamaya öncelik veriyoruz. Bünyesinde bulunduğumuz BBVA grubu da, dünyada bankaların finansal teknoloji girişimleriyle işbirliği yapma konusunda önde gelen örneklerinden biri olarak
farklı yöntemlerle işbirliği yapıyor.
Ne gibi işbirlikleri yapıyor?
Fintech girişimlerine ya direkt yatırım yaparak şirketleri satın alıyor ve burada gelişen yeni fikirleri kendi bünyesine katıyor ya da venture capital fonu ile bu tür oluşumlara yatırım yapıyor. Bu yaklaşımdan ortaya çıkmış bir platform olarak da her yıl tüm dünyadan finansal hizmetlere yönelik çığır açıcı yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve hayata geçirilmesi hedefiyle BBVA Open Talent yarışmasını düzenliyor.
Yarışmanın içeriği hakkında bilgi verir misiniz?
Yarışmanın Türkiye ayağını üstlendik. GarantiPartners bünyesinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz yarışmaya, finansal dünyanın dönüşümüne doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayacak yaratıcı projesi olan tüm girişimler katılabiliyor. Bu yarışmayla bir yandan yenilikçi projeleri cesaretlendirirken, diğer yandan Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin ulaştığı seviyeyi dünyaya duyurabilmeyi amaçlıyoruz.
Kimler başvurabiliyor?
Türkiye’nin de dahil olduğu bölgesel olarak finansal dünyanın dönüşümüne doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayacak yaratıcı projesi olan tüm girişimler tarafından başvuru yapılabildiği gibi, dileyen girişimler küresel çapta da farklı dikeylerde yarışmaya başvurabiliyor. Bu doğrultuda ‘Şirketler için Fintech’ kategorisinde yarışmaya başvuracak girişimler 3 Temmuz’a kadar, “Küresel Trendler” kategorisinde yarışmaya başvuracak girişimler 17 Temmuz’a kadar başvurabiliyorlar.
Yarışmanın süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Dikeylerde birinci olan girişim, BBVA’nın dünya çapında gerçekleştirdiği yarışmanın finallerine katılmaya hak kazanacak. Türkiye ayağını kazanacak girişim projesi ise Meksika’da gerçekleşecek bölgesel finallerde ülkemizi temsil edecek.
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