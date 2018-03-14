Fırsat eşitliği sertifika getirdi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini destekleyen projeleriyle dikkat çekiyor. Banka, bu projeleriyle Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) verdiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
KAGİDER tarafından,Dünya Bankası’nın teknik desteği ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Forumu’nun danışmanlığıyla geliştirilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM), kadın istihdamını teşvik etmeyi amaçlıyor.
Şirketler, FEM kapsamında yönetimin fırsat eşitliği konusundaki yaklaşımı, işe alım, eğitim ve terfide eşitlikçi uygulamalar, geri bildirim mekanizmaları ve iletişim stratejileri gibi pek çok kriterde bağımsız değerlendirme sürecinden geçiyor.
Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar, FEM sertifikası alarak, kadının iş hayatına katılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılıklarını tescil ettiriyor. Bu sertifikayı son olarak ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) aldı.
“BURS FONU KURDUK”
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklerken en önemli gündem maddelerinden birinin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği olduğunu belirtiyor.
İnce, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Geçtiğimiz yıl lanse ettiğimiz 100 milyon Euro’luk kadın istihdamı kredisiyle, farklı sektörlerde pek çok kadının istihdama katılmasına destek verdik.
Desteğimize danışmanlık adımını da ekledik. Firmalarda fırsat eşitliğine öncelik veren insan kaynakları uygulamalarının geliştirilmesine odaklandık. Fırsat eşitliği denilince sosyal boyutu da atlamamak gerekiyor.
İş hayatına katılmanın ön koşulunun eğitim olmasından hareketle bir burs fonu kurduk. Türk Eğitim Vakfı ile kurduğumuz Eğitimden Üretime burs fonu ile üniversite öğrencisi kızları destekleyeceğiz ve iş hayatına atılmaları için kendilerine mentörlük, eğitim, staj gibi olanaklar sunacağız.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?