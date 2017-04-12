Garanti’den KOBİ’lere ‘Yol Haritası’
Garanti Bankası, Türkiye’de bir ilk olarak geliştirilen Garanti Yol Haritam ile KOBİ’lere, yeni ve potansiyel girişimcilere, iş yaşamlarının her aşamasında yol haritası çizmelerini sağlayacak bir araç sunuyor.
Girişimciler, yolharitam.garanti.com.tr web sitesi aracılığıyla, iş kurarken ya da kurduktan sonra ihtiyaç duydukları bilgilendirme desteğinin yanı sıra teknik, stratejik, finansal adımlar için de yönlendirme alabiliyor.
‘Garanti Yol Haritam’, işini yeni kurma, geliştirme veya olgunlaştırma aşamasındaki KOBİ’lere, muhasebe, teknik, finansal, stratejik ihtiyaçları için izlenmesi gereken yolları adım adım anlatıyor.
Bunlara yönelik anket, makale, hesaplama araçları, kontrol listeleri gibi kaynaklar sunan site kapsamında hayata geçirilen Girişimci Yol Haritası’nı, Gelişim Yol Haritası, Pazarlama-Satış Haritası, Ürün Geliştirme Haritası, Franchise Haritası, E-Ticaret Haritası ve Dış Ticaret İş Haritası takip edecek.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Cesaretle yola çıkan girişimcinin kurduğu işin sürdürülebilir ve başarılı olmasına katkıda bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyacakları yönlendirmeleri içeren Garanti Yol Haritam’ı tasarladık.
Garanti müşterisi olan veya olmayan tüm girişimcileri ve KOBİ’leri, web sitesi üzerinden yol haritalarını oluşturarak iş planı taslaklarını hayata geçirmeye hazırlıyoruz” diyor.
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