Gayrimenkul ile teknolojiyi birleştirdik
Markalaşmış projelere danışmanlık hizmeti veren Experium’u kuran Hakan Koçer, özel bir yazılım geliştirdi. Bu yazılımla kiracının aidatı ödeyip ödemediği, günlük kaç kiracı adayının evi gezdiği gibi bilgiler yatırımcıya bildiriliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Markalaşmış projelere odaklanan ve bu konuya özel hizmet veren Experium, yeni bir girişim. Bugüne kadar Arena Bilgisayar, Airties, Nef gibi şirketlerde hem profesyonel hem de girişimci olarak çalışan Hakan Koçer, Experi-um’u kurarak gayrimenkul danışmanlık hizmetini teknolojiyle birleştirdi.
Kiracının aidatı ödeyip ödemediğini, günlük kaç kiracı adayının evi gezdiğini yatırımcıya bildiren bir yazılım geliştirdiklerini söyleyen Koçer, “Ankara, İzmir ve Bodrum’a da açılmayı planlıyoruz.
Gelecek dönemde yurtdışında yaşamak isteyen müşterilerimiz için İspanya, Portekiz, Yunanistan, İngiltere,
Almanya, ABD ve Kanada’ya da hizmetimizi taşıyacağız” diyor. Hakan Koçer, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Siz hem profesyonel hem de girişimcisiniz. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Arena Bilgisayar’da çalışırken bu şirkete ortak oldum. Arena’dan sonra şimdiki TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile Inko adında internet üzerinden ses taşımaya yönelik bir girişimim oldu. Bu sırada Airties ile tanıştım ve Türkiye genel müdürü oldum. Airties’dan ayrıldıktan sonra Erol Bilecik ile birlikte elektrikli küçük ev aletleri üzerine Homend markasıyla bir girişimimiz oldu. 2012’de Homend’den ayrıldım, eşimin şirketinde danışmanlık yaptım. O dönemde Nef ile tanıştım ve gayrimenkul sektörüne adım attım.
Nefte tam olarak neler yaptınız?
Nef’te uluslararası projelerin sorumluluğunu üstlendim. Nef’in sahip olduğu Central Property adında bir şirket vardı. Anahtarı ve yetkiyi bu şirkete vermeniz halinde sizin adınıza daireyi kiralayıp satabiliyordu. Ben de
bu işleri daha profesyonel hale getirmek adına Experium adında bir gayrimenkul danışmanlığı şirketi kurdum. Şu an Nef’in yetkilendirdiği projeler için çalışıyoruz. Zaman içerisinde başka şirketler için de çalışacağız.
Sizi diğer gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinden farklılaştıran noktalar neler?
Yaptığımız işi teknolojiyle birleştireceğiz. Boş daireye boya badana hizmeti vermek, yeni kiracı bulmak, aylık depozitosunu almak, kiracının aidatı ödeyip ödemediğini kontrol etmek verdiğimiz hizmetler arasında. Kiracı tarafında ise şöyle bir hizmet veriyoruz: Kiracıların kimisi akıllı ev, kimisi temizlik hizmeti istiyor. Bunun üzerine bir yazılım yazdık. Yatırımcıyı sürekli bilgilendiren bir yazılım da geliştirdik.
Nasıl bir yazılım?
Yatırımcının cep telefonuna ‘Bugün kiracı adayına daireyi gezdirdim’, ‘Şu kadar teklif verdim’ gibi bilgileri gönderiyoruz. Ev sahibi hiçbir şey yapmadan eviyle biz ilgileniyoruz.
Operasyonlarınızı İstanbul dışına taşıyacak mısınız?
Evet. Ankara, İzmir ve Bodrum’a da açılmayı planlıyoruz. Gelecek dönemde yurtdışında yaşamak isteyen müşterilerimiz için İspanya, Portekiz, Yunanistan, İngiltere, Almanya, ABD ve Kanada’ya da hizmetimizi taşıyacağız.
Yıllık kaç gayrimenkule hizmet vermeyi hedefliyorsunuz?
5 bin daireye satış ve kiralama hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Yıllık ciro hedefimiz ise 20 milyon TL.
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