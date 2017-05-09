Gençleri Silikon Vadisi’ne götürüyor
Türk girişimi Onward, dünyanın farklı ülkelerinden 20 başarılı genci Silikon Vadisi’ne götürüyor. Gençler, Mert Can tarafından iki yıl önce kurulan Onward’ın bu yaz dördüncü kez organize ettiği Silikon Vadisi Girişimcilik Programı’na katılacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Mert Can tarafından iki yıl önce Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciyken kurulan Onward, çeşitli sektörleri tanımak için uluslararası programlar düzenleyen bir organizasyon girişimi. Onward, bu yaz dördüncüsünü düzenlediği Silikon Vadisi Girişimcilik Programı’na dünya genelinden 20 başarılı genci kabul ediyor.
Onward’ın Silikon Vadisi Girişimcilik Programı katılımcıları, teknoloji şirketleri, çeşitli organizasyonlar ve start up’lara ziyaretler gerçekleştirecekler, şirket yöneticileri ve start up kurucularıyla görüşecekler ve uygulayarak öğrenme modelli workshoplara katılım fırsatı yakalayacaklar.
Program içeriğine bu yıl ilk kez Stanford Üniversitesi’nde gerçekleştirilen iki günlük özel eğitim de dahil edildi. Bu sayede program sonunda katılımcılar Onward ve Stanford Üniversitesi’nden iki ayrı program sertifikası almaya hak kazanacaklar.
Ayrıca program sonunda katılımcılar iki hafta süresince geliştirdikleri projelerini San Francisco’da gerçekleştirilecek demo gününde sunma fırsatına sahip olacaklar.
YÖNETİCİLERLE TANIŞACAKLAR
Bu yıl program katılımcıları dünyanın en başarılı teknoloji şirketlerinden olan Google, Facebook ve Linkedin’in vadideki ofislerini ziyaret edecek ve bu şirketlerde çalışan yöneticilerle tanışacak.
Onward’un kurucusu Mert Can, Silikon Vadisi Girişimcilik Programı’nı diğer geleneksel programlardan ayıran en önemli özelliğin katılımcıların birbirinden öğrenebildiği interaktif bir ortamı olması ve her katılımcının görüşme gerçekleştirilen her yerde yöneticilerle birebir iletişim kurma fırsatı olduğunu belirtiyor.
Onward Silikon Vadisi Girişimcilik Programı bu yıl iki hafta olacak şekilde 6-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Programa katılmak için, çok iyi derecede İngilizce bilen ve yüksek motivasyona sahip kişiler, www.onwar-dsiliconvalley.com adresinden başvuru yapabilir.
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