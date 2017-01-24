Gençlerin platformu olmak istiyoruz
Yenibirlider Derneği, spor, sanat ve iş dünyasındaki Türkiye’nin önde gelen liderleriyle üniversite öğrencilerini buluşturacak. Derneğin kurucularından Cem Garih, “Türkiye’de kıymetli gençlerin buluştuğu bir platform olmak istiyoruz” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’in oğlu Cem Garih ile Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’nın oğlu Kerem Kamışlı, 2012 yılında Yenibirlider Derneği’ni kurmuş ve Türkiye’nin en genç derneği olarak çalışmalara başlamışlardı.
Yenibirlider Derneği’nin Genç Profesyonel Programı’nda her yıl Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden, sivil toplum kuruluşlarından ve kamudan çok başarılı 100 profesyonel genç bir araya geliyor. Ayrıca YBL 21 Programı ile üniversitelerden 20 başarılı öğrenciye de liderlerle tanışma, mentorluk alma gibi fırsatlar tanınıyor.
Yenibirlider Derneği, bu yıl spor, sanat ve iş dünyasındaki Türkiye’nin önde gelen liderlerinin üniversite öğrencileriyle buluşacağı bir zirve düzenleyecek.
Cem Garih, “Türkiye’de kıymetli gençlerin buluştuğu bir platform olmak istiyoruz” diyor. Garih, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Yenibirlider Derneği’ni Kerem Kamışlı ile birlikte kurdunuz. Dernekteki faaliyetleriniz dışında sizi tanıyabilir miyiz?
Koç Lisesi’ni bitirdikten sonra Columbia Üniversite’sinde inşaat mühendisliği okudum. 2014 yılı mezunuyum. 2,5 yıldır Londra’da yaşıyorum. Orada 120 yıllık, 55 bin çalışanı olan ABD’li Bechtel İnşa-at’ta çalışıyorum. Rotasyonel bir eğitim/çalışma programındayım. Şu an Gatwick Airport projesinde, proje yapım müdür yardımcısı olarak çalı-
şıyorum. Benim için güzel bir tecrübe oluyor.
Türkiye’ye dönmeyi planlıyor musunuz?
Gidiş amacım kurumsal bir firmada tecrübe kazanmak ve iş öğrenmek. Uygun bir zamanda Türkiye’ye dönmek isterim.
2017 yılında dernek olarak ne gibi projeler hazırlıyorsunuz?
Dernek olarak her yıl birkaç konferans düzenliyoruz. Bu yıl ilk kez daha kapsamlı bir zirve düzenleyeceğiz. İş dünyası, sanat, spor dünyasından liderleri ağırlamayı düşünüyoruz. 5-6 farklı konu başlıklı oturumlar planlıyoruz. Mayıs veya haziran ayı gibi düzenlemeyi düşünüyoruz. Teknoloji, eğitim gibi konuları tartışmayı planlıyoruz. Üyelik sistemimiz üzerine de çalışmalarımız var.
Üyelik sisteminizde nasıl bir yenilik getireceksiniz?
Bugüne kadar butik bir üyeliğimiz vardı. Bu yıl üyelik konusunda birtakım kriterler, birtakım da fırsatlar belirledik. Üyelerimizin 35 yaş altında olması gerekiyor. Üniversite öğrencisi, girişimci, akademisyen, özel sektör ya da kamu çalışanı olabilir. Mutlaka geleceğe yönelik pozitif bir vizyonu olması ve o vizyonunu etrafındaki insanlarla paylaşmak istemesi de aradığımız kriterler arasında. Biz aslında Türkiye’de kıymetli gençlerin buluştuğu bir platform olmak istiyoruz.
Kaç üyeniz var ve bu konudaki hedefiniz nedir?
Şu an 36 üyemiz var. Dernek her yıl 500-600 kişiye somut olarak dokunuyor. Burada bir tezatlık var. Üç yıl içerisinde yaklaşık 750 üyeye ulaşmayı hedefliyoruz.
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