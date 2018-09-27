Gıda atığını önlüyor
Atıl ürünleri ekonomiye kazandıran teknoloji platformu Fazla Gıda ile kurumlar atık gıdalarını bağışlayabiliyor, satabiliyor ya da geri dönüşüme kazandırabiliyor. Platform, Almanya, İtalya ve Hindistan başta olmak üzere yurtdışına da açılmaya hazırlanıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Dünyada karbon salınımının yüzde 8’ini gıda atıkları oluşturuyor. Bu gıdaların bir şekilde geri dönüştürülmesi gerekiyor. Fazla Gıda, 2015 yılında Olcay Silahlı ve Arda Eren’in gıda atıklarını ekosisteme yeniden kazandırmaya yönelik teknoloji tabanlı girişimlerini hayata geçirmesiyle kuruldu ve 2016 yılının sonunda da faaliyetlerine başladı.
Atıl ürünleri ekonomiye, çevreye ve topluma kazandıran bir teknoloji platformu olan Fazla Gıda, gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacıyla kuruldu.
Özel sektörde konu üzerinde farkındalık yaratan, etki odaklı bir girişim olan Fazla Gıda, 2030 Sürdürülebilir Küresel Hedefleri’ne dikkat çekmeyi ve yeni girişimlerin oluşması konusunda örnek oluşturmayı hedefliyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 Hızlandırma Programı’na dokuz etki odaklı girişimden biri olarak seçilen Fazla Gıda, UNDP tarafından organize edilen 2017 Cenevre Sosyal Fayda Zirvesi’nde Türkiye’den tek temsilci olarak yer aldı.
HAYVAN YEMİNE DÖNÜŞÜYOR
Fazla Gıda ile kurumlar atık gıdalarını bağışlayabiliyor, satabiliyor ya da geri dönüşüme kazandırabiliyor.
Atık yönetimine yönelik verileri gerçek zamanlı olarak analiz ederek aksiyon odaklı raporlara erişilmesini sağladıklarını söyleyen Olcay Silahlı, çalışanların atıkların azaltılması için hızlı aksiyon alabilmesine olanak tanıdıklarını belirtiyor.
Firmalara bu konuda eğitimler verdiklerini ifade eden Silahlı, sözlerine şöyle devam ediyor: “Belli standartlar getirdik. Örneğin atık yapılacak gıda, türüne göre kutulara yerleştiriliyor.
Daha sonrasında firmalar o gün ne kadar atık gıda kaldıysa sisteme giriş yapıyor. Bu gıdalar türüne göre gıda bankalarına gidiyor ya da hayvan yemine ve biyogaza dönüştürülüyor.
Ayrıca yine insan tüketimi için ikinci satış noktasına da gidebiliyor.” Fazla Gıda’nın çalıştığı şirketler arasında Migros, Metro, Simit Sarayı, Pınar, Golf Dondurma gibi 47 firma yer alıyor.
YURTDIŞINA AÇILACAK
Olcay Silahlı, yakın zamanda Almanya ile de çalışmaya başlayacakları bilgisini veriyor. Silahlı, “Berlin’de yer alan Metro marketler için benzer bir çalışma yürütmek konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca İtalya Metro’nun 25 ülkeden sorumlu direktörü ile görüşüyoruz.
Hindistan ile de benzer bir işbirliği yapabiliriz” diye konuşuyor. 1,5 yılda 2 bin ton gıdayı kurtardıklarını söyleyen Olcay Silahlı, bugüne kadar dokuz ilde gıda bağışı operasyonu yaptıklarını da anlatıyor.
Firmalar gıda bağışı yaptıklarında bağışlanan ürünün gelir vergisinden yüzde 20 oranında düşüldüğünü hatırlatan Silahlı, benzer çalışmaları restoranlarda da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguluyor.
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