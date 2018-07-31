Giovane Gentile franchise atağında
Erkek giyim markası Giovane Gentile, bu yılın sonuna kadar Türkiye’de dört franchise mağaza daha açacak. Mağazaların yatırım bedellerinin 24-36 ay arasında geri alınabileceği ifade ediliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İşinin başında durabilecek girişimciler tercih ediliyor. Ercem Tekstil, 2005 yılında Giovane Gentile Limited Edition markasına entegre Giovane G. Designers markasını da üretimine katarak, tüm erkek trendlerini tek çatı altında mağazalarında birleştirdi.
Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da birçok konsept mağaza dışında yüzlerce corner mağazada da koleksiyonlarını müşterileriyle buluşturan şirket, franchise vererek mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.
Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, geçen yıl 18 mağaza açarak, mevcut satış ağlarını ikiye katladıkları belirtiyor. Samedov, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde yapılandıklarını aktarıyor.
Zaur Samedov, bugün İstanbul’da 13 mağazaya sahip olduklarını, Anadolu’dan gelen bayilik taleplerini olumlu değerlendirerek, Türkiye genelinde ise 34 satış noktasına ulaştıklarını ifade ediyor.
YURTDIŞINA DA AÇILACAK
2018 yılı sonuna kadar yurtiçinde dört, yurtdışında da altı mağaza daha açılması hedefleniyor. Yurtdışında açılacak mağazalar Sırbistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve İran’da olacak. Şirket, 2020 yılına kadar toplam 45 mağazaya ulaşmayı planlıyor.
Zaur Samedov, mağazaların yatırım maliyetinde lokasyonun önemli bir kriter olduğunu söylüyor. Samedov, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu farkındalıkla İstanbul şartları ile Anadolu’nun farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Dolayısıyla genel ortalamada hedeflediğimiz ciroya göre hedef gider planı oluşturuyor, genel ortalamada yine bölgesel olarak hedeflediğimiz kârlılık oluşamıyorsa, talebi olumsuz değerlendiriyoruz.”
2-3 YILDA GERİ DÖNÜŞ
Zaur Samedov, mağazaların yatırım bedellerinin 24 ile 36 ay arasında geri alınabileceği ifade ediyor.
İşinin başında durabilecek, mağaza yönetebilecek, sosyal ve bölgesini tanıyan girişimcileri tercih ettiklerini belirten Samedov, şunları söylüyor: “Biz yatırımcıya, dönemsel olarak yaptığı cirodan ortalama yüzde 40-45 aralığında kârlılık sunabiliyoruz.
Aldığımız franchise bedeli, mağaza kurulumu, tam anlamıyla ‘setup’, fizibilite çalışmaları için gerekli olan maliyet. Giderlere gelirsek de burada temel kalem kira veya mağaza AVM’de ise kira + ortak gider.
Bu giderin bölgeye göre tahmini ciro beklentisinin yüzde 15’ini aşmamasını tavsiye ediyoruz. Diğer gider kalemleri, özellikle personel giderleri, belirli bir ölçüde prim sistemine dayalı çalışıyor.”
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