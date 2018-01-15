Coffeetrainer girişimci arıyor
Üçüncü nesil kahve markası Coffeetrainer, 2018 yılı sonuna kadar 15 franchise şubeye ulaşmayı hedefliyor. Şirket, konteynır, kiosk ve mağaza olmak üzere üç ayrı konseptte franchise veriyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Aylık ciro hedefi 35 bin ile 55 bin TL arasında değişiyor. Son yıllarda üçüncü nesil kahveciler hızla yükselişte. Tek şubeyle açılan üçüncü nesil kahveciler, gördükleri ilgi karşısında şube sayılarını artırmaya başladı. Coffeetrainer da bu markalardan biri.
Ezgican Aydoğan’ın kurduğu Coffeetrainer’ın temelleri, girişimcinin gittiği ülkelerde ve fuarlarda, o ülkelerin yerel kahvelerinin tadına bakmayı ve yöresel kahve yapanlara uğramayı hobi edinmesiyle atıldı.
Aydoğan bir arkadaşının Antalya’da kaldığı tesiste iyi bir kahve bulamamasından şikayet etmesiyle, bu konuda tesislerin eksiğinin olduğunu fark etti. Asıl aile mesleği olan otelcilikten dolayı özellikle Avrupalı turistler için kahvenin ne kadar önemli olduğunu, onlara kaliteli kahve sunulması gerektiğini düşünen Aydoğan, bir süre sonra kahveyi kendisi üretmeye karar verdi.
Bu alanda eğitimler aldı ve kendi ekibini oluşturdu. Yaklaşık üç yıllık bir hazırlanma ve AR-GE sonucu Coffeetrainer’ı hayata geçirdi. Ezgican Aydoğan, konteynır, kiosk ve mağaza olmak üzere üç ayrı konseptte franchise verdiklerini söylüyor.
GİRİŞ BEDELİ YOK
Coffeetrainer, şu an Nashira Park (Antalya), Mall of Antalya ve MNG AVM’de (Erzurum) yer alıyor. 2018 sonuna kadar 15 şubeye ulaşılması hedefleniyor. Ezgican Aydoğan, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Eskişehir, Isparta ve Samsun’a açılmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Franchise giriş bedeli alınmıyor. Toplam yatırım maliyeti mağaza konsepti için 500 bin ile 700 bin TL arasında değişiyor. Kiosk konsepti için bu rakam 200 bin ile 300 bin TL arasında yer alırken, konteynır konsepti 250 bin TL yatırım bedeliyle kurulabiliyor.
AVM’ler, üniversiteler, parklar, turistik yerler, müzeler, kent meydanları, benzin istasyonları, koşu ve bisiklet yolları, plajlar uygun yerler olarak ifade ediliyor. Royalty bedeli olarak ciro üzerinden yüzde 5 alınıyor. Kâr marjı ise yüzde 45-55 arasında yer alıyor.
Aydoğan, şubeler için minimum aylık ciro hedefinin ise 35 bin ile 55 bin TL arasında değiştiğini vurguluyor. Bayilere kurulum aşamasından itibaren işletme, sistem, yazılım, misafir ilişkileri, temizlik ve hijyen eğitimleri, ürün hazırlama, ekip çalışması, stres yönetimi gibi birçok eğitimler yanında baristalık ve hizmet eğitimleri veriliyor.
Personel seçiminden raf düzenine kadar birçok eğitim ve denetleme düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ezgican Aydoğan, “Hazırlamış olduğumuz check list’lerle her personel ve bayi tek tek denetleniyor ve aynı zamanda işletme manueli hazır olarak kendilerine sunuluyor. Bu sayede bayi bir geçiş ve hazırlanma süreci yaşamadan işletmeyi hizmete alabiliyor” diyor.
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