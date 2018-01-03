Girişimci fikirler arıyor
Fikir aşaması kuluçka merkezi Founder Institute’ün girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmesine olanak tanıyan kış programına başvurular 24 Ocak’ta tamamlanacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Programdan mezun olan girişimlerin hayatta kalma oranı yüzde 81, fonlanma oranı ise yüzde 45.Founder Institute, girişimcilerin başarılı ve sürdürülebilir teknoloji şirketleri kurmalarına yardımcı olan Silikon Vadisi merkezli küresel bir girişim ağı.
Founder Institute İstanbul’un 2018 yılı Kış Dönemi Girişimcilik Programı için başvurular başladı. 24 Ocak’a kadar sürecek başvuruların ardından değerlendirme süreci başlayacak.
8 Şubat 2018’de başlayıp 14 hafta sürecek program kapsamında girişimci adayları fikirlerini hayata geçirmeye bir adım daha yaklaşırken, Founder Institute’ün ağında yer alan Türkiye’den ve dünyadan mentorlarla buluşma şansını da yakalayacak.
Dünyanın en büyük fikir aşaması kuluçka merkezi Founder Institute Istanbul programının koordinatörlerinden Ali Erhan Nalbant, “2009 yılından bu yana 100’den fazla şehirde bin 650’nin üzerinde teknoloji girişiminin kurulmasına destek olduk. Fikirden çok girişimlerin özelliklerine önem veriyor, başvuruları değerlendirirken oldukça titiz ve seçici davranıyoruz.
Bu sayede programlarımızdan mezun olan girişimlerin hayatta kalma oranı yüzde 81. Fonlanma oranları ise yüzde 45” diyor. Founder Institute İstanbul Kış 2018 Girişimcilik Programı’nın Founder Institute Silicon Valley tarafından oluşturulan müfredatı, eğitim, uygulama ve mentorluk bölümlerinden oluşuyor.
Programa https://fi.co/apply/istanbul adresinden başvuru yapılabiliyor
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