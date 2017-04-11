Girişimci lider kadınlar yetiştiriyor
EY’nin vizyon sahibi kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerini ve küresel pazarlarda rekabet edebilmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Girişimci Kadın Liderler Programı başladı. 10 girişimci kadın, bir yıl sürecek eğitimlerden ücretsiz yararlanacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin küresel çapta uyguladığı Girişimci Kadın Liderler Programı’nın (Entrepreneurial Winning Women Programı) 2017 dönemi başladı.
Türkiye’de geçen yıl yürütülmeye başlanan programın 2017 sınıfına katılmaya hak kazanan 10 girişimci, konferansta ilk kez bir araya gelerek alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katıldılar ve bir yıl boyunca birebir mentorluk desteği alacakları EY Türkiye şirket ortakları ile tanıştılar.
Ayrıca konferans kapsamında programın 2016 dönemi katılımcılarıyla da bir araya gelme fırsatını yakaladılar.
Türkiye’nin dört bir yanından yapılan yoğun başvuruların titizlikle incelenmesi sonucu oluşturulan 2017 sınıfı, sağlık, eğitim, tarım, bilişim ve elektronik gibi farklı sektörlerden işlerini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan girişimci iş kadınlarından oluşuyor.
1 MİLYON TL CİRO KOŞULU
Hiçbir ücret ödemeden program başlangıcından bu yana eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking (ağ oluşturma) desteği alan kadın girişimciler, şirketlerinde yüzde 50’ye varan ciro artışı yakaladılar.
Bunun yanı sıra program sayesinde özgüvenlerinin pekiştiğini ve iş ağlarının genişlediğini ifade ettiler.
2016’da programa seçilen 10 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye, 2017’de de işini büyütme hedefi olan kadın girişimcileri destekleyerek, uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor.
EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmak isteyen girişimci kadınların şirketlerinin Türkiye merkezli, en az üç yıldır faaliyette ve son iki yılda en az yıllık 1 milyon TL ciroya sahip olması gerekiyor.
Kadın girişimcinin şirkette en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericiler arasında bulunması da koşullar arasında yer alıyor.
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