Girişimcilere 20 milyon TL’lik destek
İTÜ Çekirdek, son beş yılda 722 projeye ve bin 613 girişimciye 20 milyon TL’lik yatırım desteğinde bulundu. İTÜ Çekirdek’in her dönem sonu gerçekleştirdiği Big Bang adlı yarışmasında sadece geçen yıl 5 milyon TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İTÜ Çekirdek, dünyanın en iyi 20 kuluçka merkezi arasında gösteriliyor. Kurum, her yıl birçok girişimciye destekte bulunuyor. Son beş yılda destekte bulunulan proje sayısı 722’ye, girişimci sayısı ise bin 613’e ulaşıyor. İTÜ Çekirdek, beş yıllık dönemde bu projelere ve girişimcilere 20 milyon TL’lik yatırım desteği yaptı.
İTÜ Çekirdek’in her dönem sonu gerçekleştirdiği Big Bang adlı yarışmasında ise sadece geçen yıl 5 milyon TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Big Bang böylelikle dünyanın girişimcilere en fazla kaynak sağlayan ilk üç girişimcilik yarışması arasında yer aldı.
Girişimcileri proje aşamasından başlayarak destek veren ve süreç içinde eğitimler, mentorluk, geniş network imkanı, çalışma alanları ve ürün geliştirmeye olanak tanıyan laboratuvar ile destekleyen İTÜ Çekirdek, Big Bang yarışması ile de girişimcilerin yatırım almalarına olanak tanıyor.
İTÜ Çekirdek süreci ve Big Bang ile birlikte işlerini büyütme olanağı yakalayan girişimciler ise başarı hikayelerine imza atıyor. Buna göre İTÜ Çekirdek’te şirketleşme aşamasını tamamlayan 175 firma toplamda yaklaşık 20 milyon TL’ye varan ciro elde etti. 175 firmanın toplam değerlemesi 400 milyon TL oldu. Bu firmalar 450’den fazla kişiye istihdam sağladı.
YATIRIMCILARA ÇAĞRI
İTÜ Çekirdek, bu yıl kasım ayında gerçekleştirilecek Big Bang 2017’de girişimcilere aktarılacak ödülün artırılması amacıyla yatırımcılara çağrıda bulunuyor. Melek yatırımcılar, melek yatırım ağları ve risk sermayesi şirketleri, en az 50 bin TL yatırım yapmaya ve jüri üyeleri arasına katılmaya davet ediliyor. Çağrıya cevap verecek yatırımcılarla birlikte girişimcilere 5 milyon TL’nin üzerinde ödülün aktarılması hedefleniyor.
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