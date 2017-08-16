Girişimcileri Londra’ya götürecek
Invest İstanbul, 20 girişimciyi Londra’da risk sermayesi grupları ve melek yatırımcılarla buluşturacak. ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Önder Yılmaz, “Global ağlara ve yatırımcılara ulaşmak için bu görsel iletişim eğitimleri çok önemli” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde, yenilikçi teknoloji ve yurtdışında ölçeklenebilecek inovasyon içeren girişimleri global düzeyde tanıtarak değer yaratmak amacıyla Invest İstanbul kuruldu.
İstanbul Kalkınma Ajansı Invest İstanbul’u 2016 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında destekliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin proje ortağı olduğu, İTÜ Çekirdek, Incuba.city, Girişim Fabrikası, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi ve StartesHub’ın desteklediği Invest İstanbul, her yıl Avrupa’nın bir kentinde Türk girişimcilerle uluslararası yatırımcıları buluşturmayı planlıyor.
İLK BULUŞMA LONDRA’DA
Bu çerçevede ilk buluşma Londra’da gerçekleşecek. Invest Istanbul, binin üzerinde girişimci adayı arasından seçtiği 20 girişimciyi 23 Ekim’de Londra’da risk sermayesi grupları ve melek yatırımcılarla buluşturacak.
Altı haftalık hızlandırılmış eğitimin ardından seçilen 20 girişimci, ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi’nde finansal sunum ve vücut dilini içeren görsel iletişim eğitimlerine başladı.
ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Önder Yılmaz; Invest Istanbul’a başvuru yapanların yenilikçi teknoloji ve hizmet modeline sahip girişimciler, KOBİ’ler, akademik girişimciler ve kadın girişimcilerden oluştuğunu anlatıyor.
Yılmaz, “Binin üzerinde proje arasından seçilen 20 teknoloji projesi sahibini hem ülkemizden hem yurtdışından tecrübeli eğitmenler ve mentorlarla Londra pazarına hazırlıyoruz.
Yurtdışından yatırım bulmak için iyi fikir tek başına yeterli değil. Bu nedenle bu görsel iletişim eğitimleri çok önemli” diyor.
ÜCRETSİZ EĞİTİM
Global ağlara ve yatırımcılara ulaşmak için girişimcilerin kendilerini iyi ifade etmek zorunda olduklarını söyleyen Önder Yılmaz, görsel bir iletişim yaptıklarını, sunumların İngiltere’deki iş kültürüne yakın olmasını sağlamak üzere girişimcileri vücut dili eğitimlerine tabi tutuklarını belirtiyor.
Önder, “İlk olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimden girişimcilerimiz son derece memnun kaldı. Aldığımız olumlu geri bildirimler de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
Tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz bu eğitimlerin ardından Londra’daki tüm masrafları da Invest Istanbul olarak biz karşılayacağız” diyor.
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