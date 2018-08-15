Girişimcileri Santral’de toplayacak
Türk Telekom, Tahtakale’deki santral binasını girişimcilerin ücretsiz yararlanabileceği bir topluluk merkezi haline getirdi.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Girişimciler, 250 kişinin aynı anda çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanlarından oluşan merkezi kullanabilecek.
Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Türkiye’nin ilk ücretsiz topluluk merkezini Tahtakale’deki santral binasında hizmete açtı.
2 bin metrekare alan üzerinde yer alan ve 250 kişinin aynı anda çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanlarından oluşan merkezi kullanan girişimciler, Türk Telekom’un teknoloji altyapısından da ücretsiz olarak yararlanacak.
Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Santral’in Türkiye’de girişimcilere tamamen ücretsiz olarak hizmet veren ilk ve tek topluluk merkezi olduğunu söylüyor.
ORTAK ÇALIŞMA ALANI
Fırat Yaman Er, kurdukları merkezin ağustos ayı itibarıyla başvuruları almaya ve değerlendirmeye başlayacağını
belirtiyor.
Toplam 3 kat üzerine kurulu hizmet verecek olan merkez, topluluk buluşmalarının düzenleneceği etkinlik alanı, aynı anda 250 kişinin çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve dinlenme alanları ile 360 derece İstanbul manzaralı terastan oluşuyor.
Türk Telekom’un girişimcilik ekosistemini geliştirmek için yaptıklarının Santral ile sınırlı olmadığını da ifade eden Fırat Yaman Er, sözlerine şöyle devam ediyor: “2013’ten bu yana erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla uyguladığımız PİLOT girişim hızlandırma programı ile girişimcilere bugüne kadar 3 milyon TL nakit desteği sağlamış bulunuyoruz.
Yine büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurduğumuz kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile inovatif teknolojiler üreten girişimleri çeşitli yöntemlerle destekleyerek yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunuyoruz. Türk Telekom, yeni proje ve hizmetleriyle Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edecek.”
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