Girişimciye uygulamalı eğitim
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ile birlikte Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni sürdürüyor. Kursiyerlerin yaklaşık yüzde 60’ını kadınlar oluştururken, eğitimi başarıyla tamamlayanlar KOSGEB’in sunduğu hibe ve teşviklerden faydalanma fırsatı yakalıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yeni girişimci ruhların ortaya çıkması konusunda çalışmalar yapıyor. KOSGEB ile birlikte TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu’nun da desteğiyle 2015 yılından bu yana ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı’ düzenleyen BTSO, Bursa ekonomisine yeni girişimciler kazandırıyor.
Kursiyerlerin yaklaşık yüzde 60’ını kadın girişimciler oluştururken, eğitimi başarıyla tamamlayanlar KOSGEB’in sunduğu hibe ve teşviklerden faydalanma fırsatı yakalıyor.
BTSO ve KOSGEB, eylül ayında yeni bir eğitim programı hazırladı. 10-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak eğitim için başvurular 4 Eylül’e kadar sürecek. Eğitim için başvurular kosgeb.gov.tr adresinden yapılacak.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 21’inci yüzyılın en önemli ihtiyaçlarının teknoloji, inovasyon ve girişimcilik olduğunu söylüyor.
BTSO olarak Bursalı firmaların inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlara teşvik etme noktasında BUTEKOM, Model Fabrika gibi farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Burkay, teknoloji üretecek kesimin ise girişimciler olduğunu dile getiriyor.
50 BİN LİRA HİBE
KOSGEB destekli ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne katılan girişimci adaylarına 50 bin liraya kadar hibe ve 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi desteği sağlanıyor.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri kapsamında bugüne kadar : 800’e yakın girişimci yetiştirdiklerini ifade eden İbrahim Burkay, “Yıl sonuna kadar eğitim programlarımız devam edecek. BTSO olarak girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuşuyor.
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