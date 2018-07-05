Girişimciyi yatırımcıyla buluşturacak
İTÜ Çekirdek, yeni ön kuluçka alternatifi İTÜ Çekirdek Express’i duyurdu. İTÜ Çekirdek Express ile ürünü ve müşterisi hazır, belirli bir olgunluğa erişmiş girişimciler, hızlandırılmış bir ön kuluçka süreciyle yatırımcı ve kurumsal müşterilere tanıtılacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İTÜ ARI Teknokent’in bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, girişimcilik ekosistemini, girişimcilere yönelik yeni bir ön kuluçka alternatifiyle hareketlendiriyor.
İTÜ Çekirdek Express ile daha önceden kendini geliştirmiş ve ürününü olgunlaştırmış girişimciler, uzun süreli bir ön kuluçka sürecine ihtiyaç olmaksızın, hızlı bir destekleme sürecine alınarak, İTÜ Çekirdek imkanlarından yararlanmaya başlayacaklar. Böylece de hemen yatırımcı, girişimci ve kurumsal müşterilerle tanıştırılma imkanına kavuşacaklar.
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “Hızlandırılmış ön kuluçka hizmetini Türkiye’de ilk defa sunarak, kendi çabalarıyla ve çeşitli desteklerle belirli noktalara kendisi gelmiş ancak daha ileriye gitmek için İTÜ Çekirdek’ten faydalanmak isteyen girişimcileri İTÜ Çekirdek ortamına katılmaya davet ediyoruz” diye konuşuyor.
YIL BOYU GÖRÜŞTÜRECEK
İTÜ Çekirdek Express’te mevcut bir ürünü olan ve ilk satışını yapmış girişimciler, yatırımcılar ve müşterilerle buluşturulacak. Böylece start up’lar yıl boyunca yatırımcılarla İTÜ Çekirdek kanalıyla görüşecek.
Girişimciler, kendi imkanlarıyla ulaşabileceklerinden çok daha fazla sayı ve ölçekte başlangıç yatırımcısıyla bir anda ilişki kurma fırsatına kavuşacak. Deniz Tunçalp, bireysel yatırımcı, kurumsal yatırımcı, özel sektör kuruluşları ve kamu kurumlarından pek çok yeni destekçiyle İTÜ Çekirdek’in paydaş sayısını sürekli artırdığının altını çiziyor.
Tunçalp, “Türkiye girişimcilik ekosistemindeki girişimlerin kalitesi ve sayısı, emsal ülkelerden geride değil. Ancak bunun için daha fazla destekçinin daha fazla girişimciye, daha doğru şekilde destek vermesi gerekiyor. Biz de en fazla etkiyi yaratmaya çalışıyoruz” diyor.
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