Girişimlere Hürriyet desteği
Geçen hafta gerçekleştirilen ve en iyi girişimlerin seçildiği ‘The Pitcher 2017 de Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş’ün duyurduğu üzere, Hürriyet, Doğan Holding çatısı altında bulunan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ile birlikte hareket ederek dijital girişimlere yatırım yapmayı hedefliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Ürünleri ortaya çıkmış ve pazar konumlandırmasını tamamlamış orta ölçekli dijital girişimlere farklı ortaklık modelleriyle yatırımlar yapmayı hedeflediklerini ifade eden Göğüş, şunları söylüyor:
“Girişimlerin büyümesine, yüksek trafik, kaliteli içerik ve teknoloji üretme kapasitemizle Hürriyet’in ciddi bir hızlandırıcı etkisi olacak. Girişimcilere ürünlerini çok yüksek trafikli sitelerimizde test etme imkanı sunarak, global büyüme konusunda hızlandırıcı etki edebileceğimizi düşünüyoruz. Yatırım yapmak istediğimiz girişimlerin Hürriyet’in mevcut iş modeline destek olmasını istiyoruz.”
YATIRIM YAPILACAK ALANLAR
Hürriyet’in yatırım yapmayı hedeflediği sektörlere de değinen Çağlar Göğüş, “Yatırım yapacağımız ana sektörlerin başında içerik, reklam, yayıncılık ve iletişim teknolojileri, seri ilanlar ve ilgili pazaryerleri geliyor” diyor. Göğüş, fikir ve tasarım aşamasını tamamlamış ve bir ürün veya servisi hayata geçirmiş dijital girişimlere odaklandıklarını belirtiyor.
Kullanıcıya minimum özelliklerle değer katabilen (MVP) ürünleri hazır olan ve büyümeye başlamış olan dijital girişimlerle ilgileneceklerini vurgulayan Göğüş, bu kapsama giren firmaları değerlendirmeye çok kısa bir zaman içinde başlayacaklarını da sözlerine ekliyor.
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