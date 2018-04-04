Global girişimciler buluşacak
Global Girişimcilik Kongresi, 16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. 300’den fazla yerli ve yabancı üst düzey konuşmacının yer alacağı kongre kapsamında, paneller, saha ziyaretleri ve ekosistem atölyeleri düzenlenecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Tüm dünyada 170’i aşkın ülke ile aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası’nın (Global Entrepreneurship Week – GGH) küresel kongresi olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress – GEC), 16-19 Nisan tarihleri arasında, İstanbul’da Hilton Bomonti’de gerçekleşiyor.
İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirecek Global Girişimcilik Kongresi’nin (GEC18IST), İstanbul Organizasyon Komitesi, Ali Sabancı’nın başkanlığında, Endeavor, Habitat, TİM ve TOBB’dan oluşuyor.
Tüm dünyadan girişimcilik ekosistemi liderlerini bir araya getiren GEC18IST, 170 ülkeden 3 binden fazla katılımcıyı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. 300’den fazla yerli ve yabancı üst düzey ve uzman konuşmacının olacağı kongre kapsamında paneller, dört gün boyunca ana kongre dışında GEN Çalıştayı ve Ödül Töreni, GBAN, GERN, GIST ve Startup Nations Ministerial yıllık buluşmaları, saha ziyaretleri ve ekosistem atölyeleri yer alacak.
Türkiye’nin girişimcilik gücünü dünya arenasına taşıyacak önemli bir zirve olacak GEC18IST, Türkiye girişimcilik ekosistemine önemli bir katkı sağlayacak.
LİDERLER SAHNEYE ÇIKACAK
Global Girişimcilik Kongresi, Kauffman Vakfı destekli Global Girişimcilik Network’ü (Global EntrepreneurshipNetwork-GEN) tarafından başlatıldı ve dünya çapında girişimciliği ve girişimcilik ekosistemlerini geliştiren kurum ve kuruluşların buluşma noktası haline geldi.
Kongre, dünya genelinde GGH ülke temsilcilerinin yanı sıra fikir liderlerini, araştırmacıları, kamu görevlilerini, girişimcileri ve yatırımcıları konuk ediyor. GEC, geçtiğimiz yıllarda Kansas City, Dubai, Şanghay, Liverpool, Rio, Moskova, Milan, Medellin ve Johannesburg’da gerçekleşti.
İstanbul’da 10’uncu yılını kutlayacak kongre boyunca Muhtar Kent (Coca Cola), Guy Peri (P&G), Fadi Ghandour (Aramex | Abraaj | Wamda), Jeff Hoffman (Colorjar) ve Yossi Vardi (4 Years From Now) gibi uluslararası iş ve girişimcilik dünyası liderleri sahne alacak.
GEC’de, ana seansların yanı sıra endüstri ve ekosistem trendlerinin tartışılacağı paralel seanslar, konu bazlı araştırmalar ve vaka çalışmalarının paylaşılacağı Learning Hub’lar, atölyelerin gerçekleşeceği Workshop Hub’lar ve networking fırsatı yaratacak saha ziyaretleri gibi birçok farklı aktivite, 16 Nisan haftasında gerçekleşecek.
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