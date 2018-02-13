Global oyuncu olacağız
Türk siber güvenlik sağlayıcılarından Innovera, ATAR adlı ürünü için Diffusion Capital Partners’tan 2,5 milyon Euro çekirdek yatırım aldı. ATAR Labs CEO’su Burak Dayıoğlu, “Kurulacak yurtdışı ofislerimizle daha geniş bir coğrafyaya açılacağız” diye konuşuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Yazılım güvenliği son yılların en hızlı büyüyen alanlarından biri. Bu alanda yerli bir girişim yatırım aldı. Türk siber güvenlik sağlayıcılarından Innovera, ATAR adlı ürünü için Diffusion Capital Partners’tan 2,5 milyon Euro çekirdek yatırım almayı başardı.
ATAR (Automated Threat Analysis and Response), tek bir siber güvenlik çözümüyle farklı ürünler kullanan kurumlara bir çözüm. ATAR, bu yatırımla dünya pazarına açılacak.
ATAR Labs CEO’su Burak Dayıoğlu, “Bu ürün ile yurtdışı açılımını hızlandırarak pazarda öncü olmayı hedefliyoruz. Şu an kurulum aşamasında olan yurtdışı ofislerimiz de daha geniş bir coğrafyaya açılmamızda etkili olacak” diyor.
Dayıoğlu, sorularımızı şöyle yanıtladı:
ATAR Labs’ın kuruluş hikayesini öğrenebilir miyiz?
İlk ismi SymTürk olan şirketimiz yıllar içerisinde Innovera adını aldı. Ortaklarım ile sektör içerisinde 10 yılı aşkın süredir siber güvenlik alanında katma değerli projeler üretiyoruz. Bu süreçte gerek ülkemiz içeresinde gerekse danışmanlık verdiğimiz Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri arasında karşılaştığımız sorular bizler için çok değerli girdiler oluşturdu. 2017 yılında Atarlabs Bilişim AŞ firmasını kurduk.
Geliştirmiş olduğunuz ürün hakkında bilgi verir misiniz?
Temel amacmız, Güvenlik Operasyon Merkezlerini (SOC) daha hızlı, esnek ve akıllı bir yapıya kavuşturmaktı. Siber saldırı sayısındaki büyük artış neticesinde her bir saldırıyı inceleyip analiz edecek insan gücüne sahip olabilme olasılığı gün geçtikçe azalıyor. Bu sorunu teknolojik bir sürece dönüştürmek üzere ATAR ile tek bir platform oluşturmayı planladık. ATAR, tehdit analizlerini otomatik yapıp, öğrendiği saldırı reflekslerini işletebilen bir savunma platformu.
ATAR hangi alanlarda kullanılıyor?
Şu an en büyük telekom ve GSM operatörlerinde, finans ve kamunun önde gelen kurumlarında etkin ve aktif bir şekilde kullanılıyor.
Almış olduğunuz yatırım hakkında bilgi verir misiniz?
2017’de Türkiye’nin ilk teknoloji transferi hızlandırıcı ve tohum sermaye fonunu yöneten Diffusion Capital Partners’dan (DCP) ülkemiz tarihindeki en büyük çekirdek yatırımlarından biri olarak 2,5 milyon Euro’luk bir yatırım aldık. ATAR ürününün ATAR Labs adı ile şirketleşmesini böylelikle gerçekleştirerek küresel açılımımızı sürdürüyoruz.
Yatırımı ne şekilde değerlendireceksiniz?
Bilkent Üniversitesi Cyberpark bünyesinde geliştirilen ve hedef kitlesi küresel pazar olan bu ürün ile yurtdışı açılımını hızlandırarak pazarda öncü olmayı hedefliyoruz. Şu an kurulum aşamasında olan yurtdışı ofislerimiz de daha geniş bir coğrafyaya açılmamızda etkili olacak.
2017’yi ne kadarlık ciro ile tamamladınız? 2018 hedefiniz nedir?
2017’yi 500 bin doların üzerinde bir ciro ile tamamladık. 2018 yılında hedefimiz bunun yaklaşık 10 katı civarında.
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