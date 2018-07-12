Hamdi Ulukaya ile buluştular
Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) ikinci dönem katılımcıları, İstanbul’daki oryantasyon toplantısının ardından ABD’nin yolunu tuttu.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
New York’taki eğitim programı çerçevesinde ilk gün Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ile buluşan girişimci adayı ve start up’lar, mentorlarıyla bir araya gelecek, profesyonel gelişim seminerlerinin yanı sıra günlük kültürel ve sanatsal etkinliklere de katılacak.
Eğitim programı tam üç hafta sürecek. Google, Kickstarter, Grand Central Tech gibi şirketleri de ziyaret edecek katılımcılar, Chobani’nin New York’un kuzeyinde yer alan üretim tesisini de ziyaret ederek, şirketin kuruluş hikayesi ve ilk günden bugüne kadarki büyüme süreciyle ilgili bilgi alacak.
Eğitimin ilk gününde Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya ile Chobani Genel Merkezi’nde buluşan adaylar, başarılı iş adamının girişimcilik serüvenini ve Chobani’nin kuruluş hikayesini kendi ağzından dinleme şansı buldu.
Amacının kendi deneyimlerini paylaşmak olduğunu belirten Ulukaya, girişimci adayı ve start up’larla buluştuğu toplantıda şunları söyledi: “HUG, girişimcilik serüvenimde yaptığım en heyecan verici işlerden biri.
Birinci yıl gelen arkadaşlarımız doğru bir şey yaptığımızı gösterdi. Bu yıl inanıyorum ki daha da güzel şeyler olacak.
Ben Amerika’ya geldiğimde neyi nasıl yapacağımı bilmiyordum, iki yılımı buraya alışmak için harcadım. Siz bu kaybı yaşamayın diye HUG’u kurduk.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?