Hediyelik meyve satmak ister misiniz?
Meyve, kek, kurabiye ve truffle’dan hediyelik sepetler hazırlayan Nefis Demet, franchise vererek şubeleşmeye hazırlanıyor. Bu yıl 20 adet franchise şube açılması planlanıyor. Şubelerin aylık 80 bin ile 100 bin TL arasında ciro yapabileceği ifade ediliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Hediyelik meyve sepetleri, son yılların en popüler girişim alanlarından biri. Bu alandaki markalardan biri olan Nefis Demet de franchise vererek şubeleşmeye hazırlanıyor.
Markanın kurucusu Devrim Megrel, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 15 yıl öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yaparken hediyelik meyveler ile kuzeni sayesinde tanıştı. Bunun üzerine hediyelik meyve markası Bonnyfood’un bayisi oldu.
İki işi birlikte yönetirken yoğunluktan dolayı öğretmenliği bırakma kararı aldı. Daha sonra Bonnyfood’un çatısı altından ayrılarak 2008 yılında Nefis Demet adında hediyelik meyve markasını kurdu.
Nefis Demet’te müşterilerden gelen siparişlere göre meyve, kek, kurabiye, truffle ve karışık demetler hazırlanıyor. Müşteriler siparişlerini nefisdemet.com veya mobil uygulama üzerinden verebiliyor.
20 FRANCHISE VERECEK
Franchise vermeye hazırlandıklarını söyleyen Devrim Megrel, bu yıl 20 adet şube açmayı hedeflediklerini belirtiyor. Öncelikle Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir ve İzmir gibi büyükşehirlerde olmayı planladıklarını ifade eden Megrel, “Lezzetli meyve demetlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırma hedefindeyiz” diyor.
Franchise giriş bedeli 10 bin dolardan başlıyor. Şube açma maliyeti metrekaresine ve lokasyo-nuna göre değişmekle birlikte minimum 30 bin TL olarak ifade ediliyor. Şubelerin uygun büyüklüğü 100 metrekare ile 300 metrekare arasında değişiyor. Devrim Megrel, “Hediyelik meyve sektöründe lokasyon önemli bir konu.
Biz sipariş geldiğinde 1 saat içerisinde hazırlayıp maksimum 2 saat içerisinde de müşteriye ulaştırıyoruz. Bu yüzden şubenin merkeze yakınlığı çok önemli. Siparişlerin hızlı ve doğru bir şekilde müşteriye ulaşması için merkezi bir noktada olmalı” diyerek lokasyonun önemine dikkat çekiyor.
Nefis Demet, franchise’lara yüzde 70 kâr marjı sunuyor. Şube başına ortalama aylık ciro 80 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor. Royalty her sipariş üzerine alınıyor ve yüzde 10-30 arasında yer alıyor.
DANIŞMANLIK HİZMETİ
Franchise taleplerinde dikkat edilecek en önemli noktanın markaya sağladığı katkı olduğunu belirten Devrim Megrel, yatırımcılarda aradıkları diğer özellikleri ise şöyle açıklıyor: “Franchise vereceğimiz bölgede standarda uygun şekilde sepetlerin hazırlanması ve zamanında teslimat için fran-chise’mızı uzun bir eğitim sürecinden geçireceğiz.
Çalıştığımız sektör hediyelik meyve sektörü. Herkes sevdiğine verdiği hediyenin kusursuz olmasını ister. Dolayısıyla bayilerde aradığımız özellik bu işi severek ve kusursuz şekilde yapması. Biz frachise’larımıza, lokasyon seçim desteği, eğitim, kurulum aşamasında danışmanlık hizmeti, reklam desteği, pazar sürekliliği, bilgi birikimi, yönetim desteği, pazarlama strateji yönlendirmesi gibi avantajlar sağlıyoruz. Ayrıca kazan-kazan mantığı ile ilerliyoruz.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Öncelikle Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir ve İzmir gibi büyükşehirler.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli 10 bin dolardan başlıyor. Şube açma maliyeti metrekaresine ve lokasyonuna göre değişmekle birlikte minimum 30 bin TL olarak ifade ediliyor.
Ciro hedefi: Şube başına ortalama aylık ciro 80 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor.
Kâr marjı: Yüzde 70.
Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durabilecek girişimciler aranıyor.
Başvuru için iletişim:
www.nefisdemet.com
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