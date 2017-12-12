İkinci el online araç girişimi
Ototrink.com, kişiye ya da kuruma özel online fiyat teklifi alma, ücretsiz ekspertiz ve sonrasında hızlı satış ve ödeme özellikleriyle araç satacaklara hizmet veren bir platform. Tapu.com’un kurucusu Bartu Baran’ın kurduğu platform ayhk 65 bin kullanıcıya ulaştı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Ototrink.com, kişiye ya da kuruma özel online fiyat teklifi alma, ücretsiz ekspertiz ve sonrasında hızlı satış ve ödeme özellikleriyle araç satacaklar için kurulmuş olan bir platform. Araç satış sürecindeki zorlukları gidermek üzere kurulan ototrink.com’da araç sahipleri, tek bir sistem üzerinden araçlarını hızlı bir şekilde satabiliyor.
Platformun kurucusu Bartu Baran, Üsküdar Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. İş hayatına My Technic adı altında faaliyet gösteren bir uçak bakım hangarında müşteri ilişkileri yöneticisi olarak başladı.
Havacılıkta çalışırken Yeditepe Üniversitesi’nde pazarlama iletişimi üzerine MBA yaptı. Daha sonra Renault Genel Müdürlüğü’nde ürün yöneticiliği görevinde bulundu. Buradan sahibinden.com’a geçti. sahibinden. com’dan bir grup arkadaşıyla, Early Bird ve bazı melek yatırımcılardan yatırım alarak ilk girişimcilik projesi olan, Türkiye’nin ilk emlak açık arttırma platformu tapu.com’u kurdu.
SİSTEM NASIL ÇALIŞYOR?
Müşteriler Ototrink.com’a arabasının marka, model, yıl ve benzer bilgilerini girerek online fiyat teklif aralığını alıyor. Hızlı şekilde birebir Ototrink.com’a ait lokasyonlardan kendilerine en uygun olanı seçerek randevu oluşturuyorlar.
Randevuda ücretsiz ekspertiz hizmetiyle aracın tüm kontrolleri en ince ayrıntısına kadar yapılıyor.Ücretsiz ekspertiz sonrasında da müşteriye net fiyat teklifi iletiliyor. Müşteri bu teklifi kabul ederse, satış işlemleri aynı gün içerisinde gerçekleştiriliyor ve aynı gün paralarının ellerine geçmesi sağlanıyor.
65 BİN KULLANICISI VAR
Bartu Baran, Ototrink’in şu an için aylık ortalama 80 bin trafiğe sahip olduğunu söylüyor. Baran, bu konuda şöyle konuşuyor: “Şubat 2017’de kurulduk. Aylık ortalama 65 bin kullanıcıya sahibiz. Ayda yaklaşık olarak tüm kullanıcılarımız içerisinde net olarak 300-350 insana ulaşıyoruz ve randevuya dönüştürüyoruz.
Bu zamana kadar da yaklaşık 300’ün üzerinde işlem gerçekleştirdik. Bu rakamları hedeflerimiz doğrultusunda 4-5 katına çıkarmayı planlıyoruz.” Şu an için melek yatırımcı almayı planlamadıklarını ifade eden Bartu Baran, “Çünkü zaten bizim dışımızda beş ayrı ülkeye yatırım yapan oldukça büyük bir fon olan FCG’den yatırım alıyoruz.
Melek yatırımcılar bize ulaşırsa onları da FCG’ye yönlendiriyoruz ki, FCG’ye gerçekleştirecekleri yatırım üzerinden ancak yararlanma ihtimalimiz olabilir” diye konuşuyor.
İSTANBUL DIŞINA HİZMET VERECEK
Hedefleri arasında 2018’in üçüncü çeyreğinde ayda ortalama 350’ye yakın işlem gerçekleştirmek ve Türkiye genelinde 25-30 civarında şubeye ulaşmak olduğunu söyleyen Bartu Baran, konuşmasına şöyle devam ediyor: “Şu an araç alış adetlerimizi yaklaşık yüzde 100-150 arasında, satış oranlarımızı da ortalama yüzde 25-35 arasında arttırıyoruz.
Tabii ki optimum seviyeye ulaşıldıktan sonra alım artış hızı yüzde 150’lerde devam etmeyecek fakat satış oranımızı her zaman arttırmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda hedeflerimiz arasında satışlarımızı yaklaşık üç katına, stok araç limitimizi de iki katına çıkarmak bulunuyor. Bu hizmeti en yakın zamanda İstanbul dışına da taşımayı planlıyoruz.”
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