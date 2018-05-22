İkinci markasına franchise verecek
Aktaşlar Lezzet Grubu’nun Nelipide’den sonraki ikinci yatırımı olan Pideor, fast food markası olarak konumlandı. Pideor için franchising verilecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Pideor’un anahtar teslim kurulumu 200 bin TL iken aylık ciro hedefi 70 bin TL olarak ifade ediliyor. Ordu’da 1981 yılında kurulan Aktaşlar Lezzet Grubu, Nelipide’den sonraki yeni yatırımı Pideor’un ilk şubesini Beşiktaş’ta hizmete açtı.
Türk damak tadına uygun olması ve fast food anlayışına benzerliği nedeniyle pide son dönemce gittikçe popülerleşiyor. Bunu gören markalar da Türkiye genelinde franchise vererek şubeleşiyor. Maliyeti düşük Türk pidesi, henüz dünyaya açılmadı. Bu nedenle Pideor çıkış noktasını Ordu pidesini tüm dünyanın tatması olarak tanımlıyor.
BU YIL 25 ŞUBE AÇACAK
Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, “Fast food sektörüne yeni yatırımımız Pideor ile girmiş bulunuyoruz. Bugüne kadar pide sektörü içerisinde sağlanamamış olan ürün, hizmet ve kalite standardını sektördeki 36 yıllık tecrübemizle Pideor sistemi için oluşturduk” diyor.
Aktaş, franchise adaylarında sektör tecrübesi gibi bir kriter aramadıklarını, çünkü Pideor sisteminde insan faktörünün değiştirebileceği bütün olumsuz prosesleri ortadan kaldırdıklarını ifade ediyor.
Pideor markasıyla fast food sektörüne hızlı bir giriş yapan Aktaşlar Lezzet Grubu’nun bu yolda hedefi oldukça büyük. Yoğun fizibilite çalışmalarından sonra Pideor’un ilk şubesini İstanbul Beşiktaş’ta açan markanın, 2018’in ilk altı ayında 25 şube açma hedefi bulunuyor.
Toplamda 400 şube açma hedefi olan marka, yurtdışında da şube açma hedefiyle yol haritasını şimdiden çizmiş durumda.
Pideor’un anahtar teslim kurulumu 200 bin TL. Tamer Aktaş, “Pideor sistemine olan inancımızdan dolayı yapmış olduğunuz başlangıç yatırımının 36 ay içerisinde geri dönüşümünü garanti ediyoruz. 36 ay içerisinde kendisini amorti etmeyen işletmeleri başlangıç yatırımlarını geri vererek biz alıyoruz” diyor.
Yatırımcıların aylık cirolarından ilk yıl için yüzde 2 royalty talep ediliyor. Bir şube ayda ortalama 50 bin TL cironun üzerine çıktığında kâr elde etmeye başlıyor. Ciro yükseldikçe kâr oranı da yükseliyor. Pideor için aylık 70 bin TL ciro hedefleniyor.
USTALIK BELGESİ VERİYOR
Tamer Aktaş, hizmet sektöründeki en büyük problemin kalifiye personel ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Aktaş, bu konda şunları söylüyor: “Markamızın kendine özel knovv hovv’ı ile şubelerde çalışacak usta, bir hafta gibi kısa bir eğitimden sonra Pideor ustalık belgesi alabilecek. Dolayısıyla en büyük problem olan kalifiye usta problemini ortadan kaldırarak işletme maliyetlerini de minimuma düşürüyoruz.
Markanın tanıtım faaliyetleri ve hızlı büyüme stratejisi sayesinde marka ve ürün bilinirliği maksimum düzeyde artacak. Bu sayede Pideor işletmesi her geçen gün katlayarak cirosunu arttırabilecek. Franchise yatırımcılarımızın hizmet sektöründe çalışmayı sevmesi, açılacak olan restoranın başında durması ve insan ilişkilerini iyi yönetebilmesi yeterli.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Lokasyonun yoğun olduğu bölgeler.
İlk sermaye: Pideor’un anahtar teslim kurulumu 200 bin TL Ciro hedefi: Aylık 70 bin TL ciro hedefi bulunuyor. Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durabilecek, iletişimi güçlü kişiler tercih ediliyor.
Başvuru için: 0212 259 19 99
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