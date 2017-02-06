İleri aşama girişimcilik merkezi
İTÜ ARI Teknokent, programlarına İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ MAGNET’i ekledi. İTÜ MAGNET’te, fikir aşamasını tamamlamış, ürününü ticarileştirmiş, teknoloji girişimcisi firmalar, seçim sürecinden geçerek üyeliğe kabul ediliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi İTÜ ARI Teknokent, girişimcilik ekosistemini canlandırıp büyütmek için gerçekleştirdiği programlarına, Türkiye’nin ilk İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ MAGNET’i ekledi.
İTÜ MAGNET, kuruluş aşamasını geride bırakmış girişimci firmaların büyüyerek uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ölçeğe gelmesini desteklemeyi hedefliyor.
İTÜ MAGNET’e dahil olacakların, ürününü müşteri karşısına çıkarmış ve fatura kesmeye başlamış veya bu aşamaya çok yakın, hızla ölçeklenmek için gerekli temel kaynaklara sahip, yatırım almış veya almaya yakın, faaliyet gösterdiği alanda bir rekabet avantajına ve büyüme potansiyeline sahip bireysel girişimciler ve girişimci firmalar olması bekleniyor.
NETWORK OLANAĞI
Bu kişilerin İTÜ MAGNET üyeliğine girişimci ya da girişimci firma kategorisinden başvuru yapması gerekiyor. İTÜ MAGNET’te ayrıca, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan uzmanlar, tasarımcılar, yazılımcılar, danışmanlar, yatırımcılar ve melek yatırım ağları da birey veya kurum olarak yer alabilecek.
Bu kişilerin İTÜ MAGNET üyeliğine katılımcı kategorisinden başvurması gerekiyor. İTÜ MAGNET’te yer alan girişimciler birbirleriyle ve girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarıyla işbirliklerini kendi çalışma ortamlarında geliştirebilecek.
Sahip olduğu geniş çalışma alanı, yakında açılacak prototip ürün geliştirme ve üretim laboratuvarı, toplantı odaları, konferans salonu ve sunum sahnesi ile İTÜ MAGNET komple bir girişimcilik üssü olacak.
İTÜ MAGNET ayrıca Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayacak uluslararası girişimci şirketlerin de kullanımına açık tutulacak.
İTÜ MAGNET girişimcileri, farklı ülkelerden gelen girişimcilerle bir arada çalışıp etkileşim kurma imkânına da sahip olacaklar.
ÜNİVERSİTE RUHU
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, ‘girişimci üniversite’ ruhu ile hayata geçirilen İTÜ MAGNET’in İstanbul’un inovasyona dayalı gelişimine önemli katkı sağlayacağını ve uluslararası rekabet gücünü artıracağını belirtiyor.
Girişimciler, tüm ofis giderleri ve danışmanlık hizmetleri için, tercih ettikleri üyelik tipine göre aylık 450-750 TL ücret ödeyecek. İTÜ MAGNET’e üye olan girişimcilerin en fazla iki yıl içerisinde ölçeklerini geliştirerek kendi ofislerine geçmeleri amaçlanıyor.
İTÜ MAGNET hakkında daha fazla bilgi edinmek ve üyelik başvurusu yapmak için www.itumagnet.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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