İnovasyon kampı başlıyor
Açık İnovasyon Derneği tarafından İzmir Urla’da 1-9 Eylül tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek teknoloji ve inovasyon kampı HacknBreak başvuruları başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Eğitim ve workshop’larda 200’ün üzerinde konuşmacı ve bin katılımcı ağırlanacak. Türkiye’nin dört bir yanından geliştiren, üreten, tasarlayan insanlar bu yıl üçüncü kez HacknBreak Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı’nda 1-9 Eylül tarihleri arasında İzmir Urla’da bir araya gelecek.
Hafta boyunca geliştirici, tasarımcı, girişimci, start up ve firma katılımcılarından oluşan kitle, hem kültürel aktivitelere katılacak hem de hackathonlarda kıyasıya bir mücadele vererek, fikir ve girişimlerini kurumlara ve yatırımcılara sunma imkanı bulacak.
Açık İnovasyon Derneği’nin Urla’da yer alan yeni yerleşkesi Open Campus’te gerçekleşecek etkinlikte eş zamanlı düzenlenecek eğitim ve workshop’larda kamp boyunca 200’ün üzerindekonuşmacı ve bin katılımcı ağırlanacak.
Gündüzleri birlikte öğrenen ve üreten katılımcılar, akşamları açık sahnede yer alacak konuşmacılarla deneyimlerini paylaşma ve dinlenme fırsatı bulacaklar. Akşam performansları katılmak isteyen herkese açık olacak.
8 GECE 9 GÜN
Her yaştan ve disiplinden katılımcı ve konuşmacının 8 gece 9 gün boyunca birbirleriyle uzmanlıklarını paylaşarak öğrenecekleri ve aynı zamanda eğlenme fırsatı bulacakları HacknBreak için son başvuru tarihi 15 Ağustos 2018. Daha fazla bilgi ve başvuru için hacknbreak.com adresi ziyaret edilebilir.
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