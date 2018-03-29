İstanbul’un potansiyeli yüksek
Yazar, danışman ve Awesm Ventures şirketinin kurucu ortağı Tommaso Di Bartolo, İTÜ Magnet etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Bartalo, “İstanbul, başarılı girişimciler yaratmak için muazzam bir potansiyele sahip” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Silikon Vadisi merkezli seri girişimci olarak iki şirketten çıkış yapan (exit) yazar, danışman ve Awesm Ventures şirketinin kurucu ortağı Tommaso Di Bartolo, İTÜ Magnet’in etkinliği Innogate’te “Start up’ınızı Growth Hacking tekniğiyle nasıl büyütürsünüz?” oturumuna konuşmacı olarak katıldı.
Etkinlik, daha yüksek ürün geri dönüş oranlarına ulaşmak isteyen ürün yöneticileri, mühendisler, pazarlamacılar ve satışçılara yönelikti. Bartolo, Standford Business School, Berkeley Sutardia Girişimcilik ve Teknoloji Merkezi’nde konuk eğitim görevlisi ve konuşmacı, Google Launchpad, Draper Üniversitesi ve The Alchemist Accelerator gibi start up hızlandırıcı programlarında danışman olarak, teknoloji girişimci uzmanı olarak geçirdiği 18 yıldan çıkardığı dersleri paylaşıyor.
DEĞERLİ DENEYİM DEĞİŞİMİ
Tommaso Di Bartolo, İstanbul’un girişimcilik ekosisteminin, Türk yaratıcılığının sahip olduğu iradeyle birleşerek, küresel ölçekte başarılı girişimciler yaratmak için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söylüyor.
Bartolo, Innogate gibi hızlandırma programlarının önemini vurguluyor. Tommaso Di Bartolo, “Bir hızlandırma programına katılan start up aşamasındaki girişimciler, daha önce bu yollardan geçmiş diğer girişimcilerin edindikleri gerçek hayat derslerini öğrenme ayrıcalığından yararlanıyor.
Bu harika ve değerli deneyim değişimi, programa katılan girişimcilerin diğerlerinin karşılaştığı gizli tehlikeleri engellemelerini, deneyimledikleri ve odaklandıkları başarı olasılığı daha yüksek taktikleri edinmelerini sağlıyor” diyor.
Tommaso Di Bartolo, bir girişimcinin yatırım gereksinimlerini yerine getiremediğinde dünyayı değiştirme ihtimalinin geriye sardığını belirtiyor. Bartolo, bu anlamda Türk şirketlerinin ne kadar çok hızlandırma programına katılırlarsa küresel pastadan pay alma ihtimallerinin o kadar yüksek olacağına dikkat çekiyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?