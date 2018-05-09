İstihdamdaki bariyerleri kaldırıyor
Girişimci Meryem Bozkurt Sıtkı, kadın, öğrenci ve engelli istihdamını artırmak için Pariyer’i kurdu. Bir online hizmet pazaryeri olan Pariyer.com, iş arayanlar ile işverenleri aynı platform üzerinde buluşturarak şirketlerin geçici çalışan bulmasına olanak tanıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Yarı zamanlı ve geçici çalışan ihtiyacını karşılamak için işverenler ile iş arayanları aynı platformda buluşturan Pariyer.com, başta kadınlar olmak üzere, öğrenci, engelli ve emeklilere iş fırsatları sunuyor. Uygun ilan ücret tarifesi ve kullanıcı dostu dijital platformuyla işveren de zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Bir online hizmet pazaryeri olan Pariyer. com, iş arayan ile işvereni aynı platform üzerinde buluşturarak şirketlerin geçici çalışan bulmasına olanak tanıyor.
İşgücü piyasasındaki personel seçme ve yerleştirmemaliyetlerini azaltacak kullanıcı dostu bir altyapı sunduklarını söyleyen Pariyer’in kurucusu Meryem Bozkurt Sıtkı, Türkiye’de yüzde 9,5 olan yarı zamanlı çalışma oranını Avrupa standartlarına yükseltmeyi hedeflediklerini belirtiyor.
GENÇLERE FIRSAT
Pariyer.com’daki ilanlar tasarımcıdan satış elemanına, yazılımcıdan tercümana, garsondan yönetim kurulu asistanına kadar birçok ihtiyaca uygun, saatlik, haftalık, aylık dönemsel çalışmak isteyenlere de hitap ediyor.
Türkiye’de ilk olan bu platformu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da nitelendirmek mümkün. Meryem Bozkurt Sıtkı, daha çok kadın, genç ve engellinin hayatına dokunarak iyilik çoğaltmanın peşinde koştuklarını söylüyor.
Sıtkı, özellikle kadın, öğrenci ve emeklilerin boş zamanlarında yapabilecekleri işler bulmaları ve yeteneklerini paraya dönüştürebilmeleri için fırsat sunduklarını ifade ediyor.
Meryem Bozkurt Sıtkı, Pariyer.com platformunun amaç ve işleyişini şöyle anlatıyor: “Biz emekli Sibel ablanın kendisine uygun işi bulacağı, Türkiye’nin en büyük bankasının proje bazlı yeni programı için aramakta olduğu part time çalışana kolayca ulaşacağı, Fatma hanımın uzayan toplantısı nedeniyle çocuklarını birkaç saatliğine gönül rahatlığıyla emanet edebileceği pırıl pırıl üniversite öğrencilerine ulaşabileceği uygun maliyetli, kolay ve hızlı bir dijital platform geliştirdik. Bu da bizi diğer kariyer sitelerinden bir adım öne çıkarıyor.”
3 BİNİ AŞKIN İŞ TALEBİ
Pariyer.com, yedi ay gibi kısa bir sürede 78 ilden 13 bin 500’ün üzerinde üyeye ulaştı. İTÜ Çekirdek tarafından desteklenen girişim, İstanbul ve diğer illerdeki üniversitelerin de katkısıyla öğrenciler için yepyeni bir iş bulma platformu oldu. Kadın ve engellilere yönelik birçok dernekle işbirliği yapan Pariyer.com, Türkiye genelinde bin 800 iş ilanı için 0 bini aşkın başvuru aldı.
Üyelerin yapmak istediği işe göre kendini tanıttığı, klasik CV oluşturmak gibi süreçlerle zaman kaybetmediği, ücret beklentisini de girebildiği şeffaf platformun en büyük avantajı ise iş bekleyen ve işveren birçok kişiye sahip olması, en doğru iş ile çalışanı kısa zamanda bir araya getirebilmesi.
Platform, Premium üyelerine müşteri memnuniyeti, sıcak satış, etkin zaman yönetimi gibi konularda özel online eğitim almış çalışanları önererek, işverenin oryantasyon sürecini kısaltıp zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.
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