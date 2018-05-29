İTU ARI ‘yatırımcı’ olacak
İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların cirosu 2017’de 1 milyar dolara, ARGE ihracatı ise 40 milyon dolara ulaştı. İTÜ ARI Teknokent, girişimcilere daha iyi destek verebilmek için teknokentın bir iştiraki olarak yapılanacak özel bir fon şirketi kuruyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
ITÜ ARI Teknokent, bünyesindeki 260’dan fazla teknoloji firması, 6 bin 900’den fazla personeli ve yılda 600’den fazla proje üreten yapısıyla Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel ölçekte artırmayı çalışıyor.
İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent, 10 binasıyla bugüne kadar 148’i patentli olmak üzere toplamda 2 bin 500’ün üzerinde başarılı AR-GE projesine imza attı. İTÜ ARI Teknokent firmalarının 2017 cirosu 1 milyar dolara, 2017 AR-GE ihracatı ise 40 milyon dolara ulaştı.
Teknokentin ABD’de San Francisco ve Chicago’da, İngiltere’de de Cambridge’de ofisleri var. Ayrıca dünyada yirmi noktada işbirliği yapılan teknokentler ve kuluçka merkezleri bulunuyor.
FON ŞİRKETİ KURACAK
İTÜ ARI Teknokent, 2015 yılında Avrupa Yatırım Fonu’nun desteğini de alarak kurulan Diffusion Capital Partners (DCP) isimli yatırım fonuna kaynak sağlayan en büyük yerli kuruluş. Teknokent, şimdi de özel bir yatırım fonu kurmayı planlıyor. Fon şirketinin bu yıl içerisinde kurulması bekleniyor.
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, “Limited Partner (LP) olarak katıldığımız DCP’nin ilgili mekanizmalarında yer alarak girişimleri yatırımcı gözüyle de değerlendirmek konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmaya başladık” diyor. Çolpan, teknoloji girişimcilerine destek olmak yolunda bu tip katkılarının geçtiğimiz yıl 500 İstanbul fonuna da LP olarak katılmalarıyla sürdüğünü söylüyor.
Kenan Çolpan, önümüzdeki dönemde gündem ve hedeflerine inandıkları başka yatırım kuruluşlarına da LP olarak katılabileceklerini ifade ediyor. Çolpan, bu konuda şunları söylüyor: “Yedi dönemdir sürdürdüğümüz Big Bang Startup Challenge etkinliğinde, melek yatırımcılar, yatırım ağları ve VC firmalarıyla birlikte son iki yıldır doğrudan yatırım yapıyoruz, iki yıldır İTÜ Çekirdek’ten destek alan çok sayıda teknoloji girişimcisine İTÜ ARI Teknokent olarak gerek kendi başımıza gerekse diğer yatırımcılarla birlikte yatırım yaptık.
Söz konusu yatırımların sayısı arttıkça, bu girişimcilere daha iyi destek verebilmek için bu çalışmalarımızı, İTÜ ARI Teknokent’in bir iştiraki olarak yapılanacak özel bir fon şirketinde toplamayı da değerlendiriyoruz.”
300’DEN FAZLA GİRİŞİM ŞİRKETLEŞTİ
ITÜ Çekirdek kuluçka merkezinde 2012 yılından bu yana toplam 25 bin 492 başvuru alındı. Son yedi yılda ülke genelinde bin 180 girişime ve 3 bin 345 girişimciye destek verildi. 50 milyon TL’yi aşkın yatırım alan girişimlerin toplam değerlemesi ise 455 milyon TL’yi aştı. Sadece yedi yılda yüzlerce girişimin aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini sağladıklarını belirten Kenan Çolpan, şunları söylüyor:
“İTÜ Çekirdek’te 300’den fazla girişim şirketleşti ve 800’den fazla kişiye istihdam yaratıldı. Özel sektör ve kamu kurumlarından pek çok destekçi ile paydaş sayımızı sürekli artırıyor ve Türkiye girişimcilik ekosistemindeki girişimlerin kalitesini, dünya piyasalarındaki başarısını ve başarılı girişim sayısını artırmaya önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyoruz.”
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