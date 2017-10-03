İTÜ Çekirdek, melek yatırımcı arıyor
Dünyanın ve Avrupa’nın önde gelen girişimcilik kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek, 2017 yılında aldığı binlerce girişimci grup başvurusundan seçilen 120’den fazla yeni girişimi, ilk defa görecek melek yatırımcıları arıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İTÜ Çekirdek kapsamında 23 Kasım’da düzenlenecek Big Bang Startup Challenge yarışmasında, girişimciler kamuoyuyla tanışacak ve melek yatırımcılarıyla başarıya ulaşmak için yola çıkacak. Yarışma gecesi aynı zamanda, girişimlerin onları destekleyen kurumsal şirketlerden aldıkları hibe tutarları ve melek yatırımcılardan aldıkları toplam yatırım miktarları da açıklanacak.
Geçen yıl 5 milyon TL tutarında yatırım ve hibe yapılan etkinlik, bu tutarla dünyanın en büyük üç girişimcilik yarışmasından birisi olmuştu. Big Bang 2017’de bu tutarın da aşılması bekleniyor.
Girişimcilerin ihtiyaç duydukları başlangıç sermayesine kavuşabilmesi için İTÜ Çekirdek, ekim – kasım ayları boyunca, yatırım yapma sözü veren melek yatırımcılarla girişimcileri bir araya getiriliyor. Yola yeni çıkan girişimciler, onları desteklemeye söz veren yatırımcılarla buluşuyor.
İTÜ ARI Teknokent, geçtiğimiz aylarda yatırımcılara bir kamuoyu çağrısı yaparak, yatırımcıları girişimcilere destek olmaya söz veren yatırımcılar arasına katılmaya davet etmişti. O tarihten bu yana 10 bireysel yatırımcı, 14 yatırım ağı ve 40 kurumsal yatırım şirketi, Big Bang 2017 yatırımcıları arasına katıldı.
YATIRIMCI OLMA KOŞULLARI
Big Bang 2018 jürisinde yatırımcı olarak yer almak için, tercihen daha önce bir girişimciye yatırım yapma tecrübesi olan yatırımcıların, Big Bang 2017 sürecinde tanışacağı en az bir girişime, en az 50 bin TL yatırım yapmaya söz vermesi gerekiyor.
Eğer yatırımcı daha önce melek yatırım tecrübesine sahip değilse İTÜ ARI Teknokent gerekli temel bilgi ve yönlendirmeleri de sağlıyor. Girişimcilerle müzakere edip yatırımda anlaşan yatırımcılar, yatırım kararlarını 23 Kasım 2017’de gerçekleşecek Big Bang 2017 sahnesinden ilan edecek.
4 Ekim tarihi itibariyle yatırımcılar bu yılın girişimcileriyle tanıştırılmaya başlayacak. 2017 girişimcileri ile ilk tanışan ve yatırımlarını Big Bang 2017 sahnesinden açıklayacak melek yatırımcılardan birisi olmak için ön tarih 30 Eylül 2017.
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