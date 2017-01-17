Kadın girişimciler cirolarını artırdı
EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı, işlerini büyütme hedefi ve potansiyeli olan kadın girişimcilere ulaşarak hedeflerini gerçekleştirmelerine yardım eden bir liderlik programı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Program daha ilk yılında katılımcılarına yüzde 50’ye varan ciro artışı getirdi.Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY‘nin küresel çapta düzenlediği Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Programı) Türkiye’de ilk kez 2016’da gerçekleştirildi.
EY Türkiye’nin desteğiyle hiçbir ücret ödemeden program başlangıcından bu yana eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking (ağ oluşturma) desteği alan girişimci kadınlar, şirketlerinde yüzde 50’ye varan ciro artışları yakalamayı başardılar.
2016’da programa seçilen 10 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye; 2017’de de işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekliyor. Yine uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlıyor.
ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ
EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları ile birlikte EY EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika) Büyüyen Pazarlar ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Demet Özdemir ve programın EMEIA Direktörü İmge Kaya Sabancı’nın da katıldığı toplantıda girişimci kadınların programa ilişkin deneyim ve kaza-nımları paylaşıldı.
Toplantıda konuşan EY Girişimci Kadın Liderler Programı Türkiye Lideri Özge Gürsoy, “Bu başarı, aynı zamanda, ülkemizde girişimcilerin liderlik becerilerini geliştireceği koçluk ve mentorluk programlarına, yönetsel yetkinliklerini artıracağı eğitimlere, finansal ve hukuksal konularda danışmanlığa ve iletişim ağlarını genişletebileceği programlara ihtiyaçları olduğunun önemli bir göstergesi” diyor.
KÜRESEL AĞ
EY EMEIA Büyüyen Pazarlar ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Demet Özdemir ise girişimcilerin bu program sayesinde kendileri gibi girişimci, çeşitli ülkelerden 250’den fazla kadının bulunduğu küresel bir ağın içine dâhil olduklarını belirtiyor.
EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2017 dönem başvuruları 13 Ocak 2017 tarihinde sona erecek.
EY Türkiye, başvurular arasından bağımsız bir jürinin seçeceği ve kriterlere uygun olan kadın girişimcilere, bir yıl boyunca ücretsiz eğitim verecek. Yine kadın girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve koçluk sunacak.
Aynı zamanda sosyal sorumluluk niteliği de taşıyan program, kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkân sağlayacak.
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