Kadına özel fotoğraf stüdyosu kurdu
Türkiye’nin kadınlara özel ilk fotoğraf stüdyosu ‘Azize İstanbul’ Arnavutköy’de açıldı. Kadın girişimci Begüm Koçum’un projesi Azize İstanbul, bebek, çocuk ve aile çekimleriyle kadınlara ait her şeyi odağına alıyor. Azize İstanbul, yurtdışına da açılmayı planlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Azize İstanbul, bir kadın girişimcinin yine kadınlar özelinde oluşturduğu bir proje. Türkiye’nin kadınlara özel ilk fotoğraf stüdyosu olarak Arnavutköy’de hayata geçen Azize İstanbul, modern fotoğraf sanatını geleneksel fotoğraf alışkanlığıyla birleştiren bir konsepte sahip.
Azize İstanbul, kadınların yanı sıra bebek, çocuk ve aile çekimleriyle kadınlara ait her şeyi odağına alıyor. Fotoğraf sanatçısı Begüm Koçum’un girişimiyle kurulan Azize İstanbul, kadınların hayatlarındaki detayları ölümsüzleştirmek için çalışıyor.
Mimar Sinan Üniversitesi’nde Arkeoloji, Bilgi Üniversitesi’nde fotoğraf ve video okuyan Begüm Koçum, daha sonra Londra’ya gitti. Birkaç yıl hem eğitim aldı hem de fotoğraf çekti. Koçum’un daha çok kadınlardan oluşan bir ailesi ve yakın çevresi vardı.
Üç yıl önce ‘Gamze’ adlı bir proje hazırladı. Yaşlılık hastalığı olarak bilinen Progeria hastası olan bir kız olan Gamze’yi çekmeye başladı. Koçum, projesini hayata geçirme sürecini şöyle anlatıyor: “Gamze Almanya’da yaşıyordu. Kayseri’ye geldi ve son fotoğraflarını orada çektim.
Geçtiğimiz günlerde vefat etti. Fotoğrafları henüz açmadım ama sergisini yapmak istiyorum.Bu proje sürecinde hem kişisel hem fotografik olarak hem de ‘yaşanmışlık’ anlamında farklı deneyimler elde ettim. Bu yılın ortasında ise kendi fotoğraf stüdyomu açmaya karar verdim.”
YURTDIŞINA AÇILACAK
Türkiye’de kadınlar ve kadınlara özel herşeyi fotoğraflayan bir stüdyo olmadıını söyleyen Begüm Koçum, bu projenin dünyada da bir örneği olmadığını belirtiyor. Kadınların hayatındaki detayları, özel anlarını ve kadınlara ait her şeyi karelere aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Koçum, Azize İstanbul’un kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söylüyor.
Henüz birkaç ay olmasına rağmen kadınların yoldan geçerken bile kapılarını çalıp kendi fotoğraflarını çektirmek istediklerini anlatan Koçum, Azize İstanbul’u yurtdışına da taşıyacaklarını ifade ediyor.
Begüm Koçum, gelecek hedeflerini şöyle anlatıyor: “Gelecek yıl ve 2019’da Azize İstanbul’u New York, Londra, Paris ve Dubai’ye taşıyacağız.
Yine Azize ismiyle devam edeceğiz ancak Azize New York, Azize Paris ve Azize Dubai olarak tanınacak. Bu tür bir stüdyonun dünyada da ilk olduğunu düşünüyoruz. Bizim gibi düşünen ekip arkadaşlarımızla birlikte büyüyeceğiz. Öncelikle eğitim vereceğiz. Daha sonra Azize stüdyolarında çalışacaklar.”
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