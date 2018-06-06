Kadınlar kampa girecek
KAGİDER’in 15’inci yılında hayata geçirdiği Proje 15 Kadın Girişimci Geliştirme Programı için başvurular başladı. 150 kadın girişimcinin alınacağı ‘Girişimcilik Kampı’ sonrasında 15 girişimci kadına yeni kurulmuş işlerini geliştirmeleri için çeşitli destekler sağlanacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kadın Girişimci Geliştirme Programı Proje 15’i hayata geçiriyor. 15 kadın girişimcinin ve 15 işin destekleneceği projede geniş bir ekosistem içinden belli kriterler doğrultusunda seçim yapılacak.
Proje 15 ile bin 500 kadına online girişimcilik eğitimi imkanı sunulurken, proje kapsamında “İşimi büyütmek için desteğe ihtiyacım var” diyen kadın girişimciler için bir Girişimcilik Kampı düzenlenecek.
Kampa katılan kadınlar arasından seçilecek 15 kadın girişimcinin işlerini geliştirmeleri için çeşitli destekler sağlanacak.
Sağlanacak olanaklar arasında kadın girişimcileri melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemi ile buluşturma, PR desteği, 6 ay süre ile KAGİDER üyelerinden mentorluk desteği ve girişimcinin iş alanında uzmanlığı bulunan KAGİDER üyelerinden oluşan Danışma Kurulu desteği yer alıyor.
SON BAŞVURU 20 HAZİRAN
Projeye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş, işletmesinde hâkim ortak olan, yıllık cirosu 1 milyon TL’nin altında ve şirketinin kuruluşu üzerinden tercihen en fazla 3 yıl geçmiş kadın girişimciler başvuru yapabiliyor.
Yeni iş kuran ve büyütmek için desteğe ihtiyacı olan girişimci kadınlar, Girişimcilik Kampı hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için www.kagiderpusula.org adresini ziyaret edebiliyorlar.
Projeye başvurular 20 Haziran 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Proje 15 ile ilgili bir değerlendirme yapan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar şunları söylüyor:
“Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye’de kadınlar arasında girişimci olma eğilimi artıyor ancak girişimci kadınlardan her 10 tanesinden 2’si karlı olmadığı için, 3 tanesi ise finansal kaynak yetersizliğinden devam etmiyor.”
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