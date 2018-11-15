Kadınlara 15 bin TL destek
Her yaş ve gelir grubundan kadına spor yapma alışkanlığı kazandırma hedefiyle 2006 yılında kurulan b-fit, bugün 50 şehirde 220’nin üzerindeki merkeziyle 600 binden fazla kadına spor yaptırıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
b-fit, Türkiye’deki kadınların hareket eksikliği sorununa çözüm üretmenin yanı sıra kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi de misyon edinmiş durumda. Kadınların girişimiyle son bir yılda 39 yeni merkez daha açıldı ve toplam b-fit şube sayısı 222’ye ulaştı.
b-fit merkezi sahipleri aylık ortalama 15-25 bin TL aralığında ciro elde ediyor. Her gün girişimci adaylarından franchise başvuruları aldıklarını söyleyen b-fit Kurucusu Bedriye Hülya, ilk günden itibaren her aşamada girişimci kadınlara destek olduklarını belirtiyor.
Şirket, gerekli ekipmanlar, insan kaynakları desteği, uygulamalı eğitimler, oryantasyon süreci, reklam ve tanıtım desteğinin yanı sıra yer bulma, merkez tabela, cephe giydirme ve iç dekorasyon gibi açılış sürecinin tüm evrelerinde de girişimciyle birlikte çalışıyor.
Merkez sahiplerinin spor eğitimi veya tecrübesi olması gerekmiyor. Beş günü oryantasyon olmak üzere toplam 10 gün boyunca kapsamlı bir eğitim veriliyor. Ayrıca merkezi açmak ve işletmek için ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi içeren franchise el kitabı da girişimcilere hediye ediliyor.
HEDEF İLLER
Bedriye Hülya, “b-fit’in 2018 yılı bitmeden kendi işinin sahibi olmak isteyen kadınlara bir sürprizi de var. Geleneksel yıl sonu desteğiyle 10 girişimciye franchise bedelinde 15 bin TL indirim sunacağız.
Malzeme paketiyle birlikte toplam 70 bin 354 TL olan franchise bedeli yıl sonu fırsatıyla 55 bin 324 TL’ye düşüyor” diyor. b-fit, 2019 yılında franchise anlaşmalarına odaklanarak tüm Türkiye genelinde 270 yeni merkez açmayı hedefliyor.
Öncelikli iller arasında; Afyon, Antalya-Alanya, Artvin, Eskişehir, Sinop, Kayseri, Rize, Düzce, Ağrı ve Erzurum yer alıyor.
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