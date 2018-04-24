Kadınlara gelir modeli kurdu
Hakkari’de dünyaya gelen Sevil İke, kırsal bölgede yaşayan kadınların el emeklerini gelir kaynağına dönüştüren bir girişimci oldu. El emeği ile yapılan tekstil ürünleri, www.handike.com sitesi yanında Ebay, Etsy ve Amazon’da da satışa sunuluyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Hamdi Ulukaya Girişimi’nin 2017 yılında 5 milyon dolar yatırımla desteklediği 24 girişimci adayından biri olan ve aldığı destekle şirketini kurma hayalini gerçekleştiren Sevil İke, Türkiye’nin doğusunda, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların el emeklerini onlar için bir gelir kaynağına dönüştürüyor.
www.handike.net sitesi üstünden el emeği ile yapılan tekstil ürünlerini satan Sevil İke, aynı zamanda Ebay, Etsy, Amazon gibi dünyanın en önemli e-ticaret sitelerinden de ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.
Sevil İke, 1990 yılında Hakkari Yüksekova’da sekiz çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Üniversiteye kadar tüm eğitimini Hakkâri’de tamamladı. 2009’da Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo, Sinema, TV Bölümü’nü kazandı.
2014 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra büyüdüğü coğrafyanın kendisine yüklemiş olduğu toplumsal misyon ile kadın hakları ve kadınların kamusal alanda yaşadıkları problemler üzerine araştırmalar yapmaya başladı ve “Kadın Çalışmaları” alanında yüksek lisans eğitimi yaptı.
“Feminist Teori” ile ilgili daha fazla araştırma yapmak için 2015’te Amerika’nın Boston şehrini ziyaret etti. Türkiye’ye döndükten hemen sonra Suriyeli mültecilere yardım etmek amacıyla çeşitli STK’larda gönüllü çalışmaya başladı.
YURTDIŞINI HEDEFLİYOR
Sevil ike, 2017’de kadınların sosyal alanda var olabilmesiyle ilgili girişimini hayata geçirmek için başvurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi Programı’na kabul edildi ve böy-lece ‘handike.net’ hayata geçti. İke, projesiyle sosyal alanda var olamayan kadınları ekonomik alana dahil etmeyi hedefliyor.
Sitede, otantik kadın kıyafetleri, elbiseler, el emeğiyle üretilen otantik hırkalar, el yapımı çantalar bulunuyor. Ürünler, atölyede kadınlar tarafından üretiliyor. Ürünlerin fotoğrafları çekilip handike.net’de yayınlanıyor.
Bu ürünler aynı zamanda Etsy, Amazon, Ebay üzerinden de satışa sunuluyor. Ürün bu satış kanallarında satıldıktan sonra kargoya veriliyor. Hesaba geçen paradan kârın yüzde 50’si ürünü yapan kadınlara veriliyor.
Bu yılın sonuna kadar en az 20 kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Sevil İke, “Yurtdı-şına yönelik hedeflerimiz var. Daha fazla butikle anlaşıp ürünlerimizin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. İleride yurtdışında küçük bir mağaza açmayı planlıyoruz” diyor.
BM’DE BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI
Sevil İke, ilham veren başarı öyküsünü Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu tarafından 62’incisi gerçekleştirilen özel toplantıda anlattı. İke, BM tarafından cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla 1946 yılında kurulan Kadının Statüsü Komisyonu’nun mart ayında gerçekleştirdiği toplantısında Türkiye’de kadınların toplumsal hayata katılımlarının teşvik edilmesini amaçlayan şirketini ve başarılarını aktardı.
İke, “Konuşmamda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm dünyada var olduğu bir gelecek hayalini aktardım. Türkiye’de kadınların ekonomik alanda daha fazla yer alabilmeleri adına birçok şehirde atölyeler kurmayı ve kadınların bu atölyelerde hem üretip hem de kendilerini geliştirebilecekleri bir alan oluşturmanın önce hayal daha sonra yavaş yavaş nasıl gerçeğe dönüştüğünü videolarla tek tek gösterdim” diyor.
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