Kahvaltıda girişim fırsatı
Ekmek arası kahvaltı konsepti olan İzmir merkezli Mr. Kahvaltı, Türkiye genelinde franchise verecek. Express ve Plus olmak üzere iki konseptte açılacak şubeler için yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen kâr marjı sunuluyor. Yapılan araştırmalar sonucunda obezitenin karşısında durabilecek en önemli öğün kahvaltı olarak ifade ediliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bu bağlamda yaşamımızda sağlık ön plana çıktıkça gıda sektöründe kahvaltı branşında çeşitli girişimler görmek mümkün. Bu alanda bir girişim olan Mr. Kahvaltı, klasik Türk kahvaltısını günümüze uyarlayan bir iş modeli. Marka, Esin Saydam ve Zeynep Saydam tarafından hayata geçirildi.
Lisans ve lisans üstü eğitimlerini finans alanında tamamlayan Esin Saydam, uzun süre finans sektöründe yöneticilik yaptı. Aynı zamanda bir fotoğrafçı ve tasarımcı. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu olan Zeynep Saydam ise görüntü yönetmeni ve fotoğrafçı.
Gıda sektörüne yeni bir soluk getirmek için yola çıkan iki girişimci, ekmek arası kahvaltı konsepti oluşturdu. Mr. Kahvaltı, aynı zamanda ekmek arası kahvaltının markalaştığı ilk ve tek konsept. Paket kahvaltı ile işyerinizde kahvaltı yapabilme imkanı sunan Mr. Kahvaltı’da ayrıca tost, soğuk sandviç, sıcak kahvaltılıklar da bulmak mümkün.
İKİ FARKLI KONSEPT
Şu anda İzmir merkezli olarak tek şube ile çalıştıklarını söyleyen Esin Saydam, kısa zamanda Türkiye’nin çeşitli illerinde altı adet franchise şube açmayı planladıklarını belirtiyor. Devam eden franchise çalışmaları dışında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Manisa, Aydın, Çanakkale, Trabzon ve Antalya’da bu yıl içerisinde 20 şube sayısına ulaşılması hedefleniyor.
Mr. Kahvaltı’da Express ve Plus olmak üzere iki konsept bulunuyor. İki konseptte de franchise bedeli içerisinde işyeri kurulum ve tadilatı yer alıyor. Express konseptinde isim hakkı bedeli 15-25 m2 arası ölçülerde bir işyeri için 25 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.
Plus ise 25-125 m2 arası şubelerin yer aldığı bir konsept. Plus için isim hakkı bedeli olarak 25 bin dolar ile 75 bin dolar arasında değişen bir ücret alınıyor. Toplam yatırım maliyeti metrekare ölçüleri doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor.
YÜZDE 25-50 KÂR MARJI
Şubeler için hedeflenen aylık ciro metrekare ve lokasyona bağlı olarak 15 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor. Yüzde 25-50 arasında değişen kâr marjı sunuluyor. Royalty bedeli, franchise giriş bedeli içerisinde yer alıyor, ayrı olarak ciro primi alınmıyor.
Esin Saydam, yatırımcıda aradıkları özellikleri, “Sektör içerisinde yer alan ve kurumsal bir kimlik kazanma hedefinde olan gıda işletmeleri dışında, sektörde uzun soluklu yerini almak isteyen genç girişimciler hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde açıklıyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Manisa, Aydın, Çanakkale, Trabzon ve Antalya.
İlk sermaye: Express konseptinde isim hakkı bedeli 25 bin dolar, Plus’ta ise 25 bin ile 75 bin dolar arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Metrekare ve lokasyona bağlı olarak aylık 15 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor.
Kâr marjı: Yüzde 25 ile 50 aralığında. Bayilerde aranan özellikler: Sektörde uzun soluklu yerini almak isteyen genç girişimciler hedefleniyor.
Başvuru için iletişim: mrkahvalti@ gmail.com ya da 0232 404 63 63
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