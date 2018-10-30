Kahve sektörüne yeni marka
Monte Bianco Coffee, kahve sektörüne giriş yapan yerli bir marka. Monte Bianco CEO’su Zeynel Akyol, gelecek yıl hızlı büyümek istediklerini ve bu doğrultuda 15 şube açma hedefleri bulunduğunu söylüyor. Bu şubelerden 10’u franchising yöntemiyle açılacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
lürkiye’de yılda yüzde 70 büyüme gösteren kahve sektörüne girişimci ilgisi yüksek. Bu doğrultuda pazardaki marka sayısı da artış gösteriyor.
Artan bu rekabeti çekici kılan unsur ise sektöre büyüme hedefiyle giren yerli kahve markaları. Adını Alpler’in ve Avrupa’nın en yüksek dağından alan Monte Bianco Coffee de kahve sektörüne giriş yapan yüzde 100 yerli bir marka.
Monte Bianco Coffee, Brezilya, Kolombiya, Kenya ve Guetamala’dan gelen kahve çekirdeklerini harmanladığı özel reçeteleri, kendine özgü kavurma tekniği, özel termos sistemli kağıt bardakları ile self-servis hizmet verecek. Monte Bianco Coffee, franchising vererek büyümeyi hedefliyor.
Kavacık, Acıbadem, Selimpaşa ve İzmir’de üçü franchise toplam dört şube ile faaliyet gösterdiklerini söyleyen Monte Bianco CEO’su Zeynel Akyol, 2019 yılında 15 şube açma hedefleri bulunduğunu belirtiyor.
Bu şubelerden 10’u franchising yöntemiyle açılacak. Monte Bianco şubeleri için 80 metrekarelik bir alan yeterli. Self servis hizmet verildiği için şubelerde bir ya da iki eleman ile çalışılabileceğini ifade eden Akyol, ortalama 100 metrekarelik dükkan için 300 bin TL yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor.
YÜZDE 40 KÂR MARJI
Şubeler için aylık 100 bin TL ciro hedefi bulunuyor. Yüzde 40 kâr marjı ile çalıştıklarını anlatan Zeynel Akyol, yatırımcının ayda 30 ile 40 bin TL arasında net kazanç elde edeceğine dikkat çekiyor.
Şubeler için uygun yerlerin lokasyonun yoğun olduğu caddeler, AVM’ler, hastaneler ve üniversite kampüsleri olduğu ifade ediliyor. Şubelerde kahvenin yanı sıra sandviç, kurabiye, tatlı ve çikolata ürün gruplarının da satışı gerçekleştirilecek. Yüzde 4 royalty bedeli alınırken, yüzde 3 de reklam katkı bedeli talep ediliyor.
İşinin başında durabilecek girişimcileri tercih ettiklerini söyleyen Akyol, kadın girişimcilere de özel yüzde 15 indirim yaptıklarını belirtiyor.
Zeynel Akyol, sözlerine şöyle devam ediyor: “Monte Bianco Coffee markasının düşük ürün maliyeti, az insan kaynağı, küçük metrekarelerde iş yapma olanağı gibi avantajları var. 15 şubeye ulaşana kadar franchise bedeli almayacağız.
Franchise’larımıza kârlı bir operasyonun içine girerek hem para kazanma hem de enerjik ve zevkli ortamda çalışma imkanı sunuyoruz. İşletmecilerimize ayrıca eğitim, lojistik, pazarlama gibi konularda her türlü desteği veriyoruz.
Özellikle ev hanımlarını iş hayatına kazandırma misyonuyla aradaki farkı kendimiz finanse ederek, kadın girişimcilere toplam maliyetten yüzde 15 oranında indirim yapıyoruz.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Lokasyonun yoğun olduğu caddeler, AVM’ler, hastaneler ve üniversite kampüsleri.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli ilk 15 şube için alınmıyor. 100 m2’lik bir şube için toplam yatırım maliyeti ise 300 bin TL. Ciro hedefi: Aylık 100 bin TL.
Kâr marjı: Yüzde 40.
Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durabilecek girişimciler tercih ediliyor.
Başvuru için iletişim: 0212 731 87 30
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