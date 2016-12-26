Kahvede girişim daveti
Cezve Kahve, Türkiye genelinde franchise şubeler açacak. Şirket, stant ve şube konsepti olarak franchise verecek. Şubeler için aylık minimum 30 bin TL ciro hedefi bulunuyor. Stant konsepti için ise ciro hedefi 35 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Ülkemizde yılda ortalama 20 bin ton kahve tüketiliyor. Pazarın büyüklüğü yaklaşık 600 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakamın 125 milyon TL’lik kısmını ise Türk kahvesi oluşturuyor. Türkiye’de kahve sektörünün önümüzdeki beş yılda 1 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
Sektörde, yerli kahve zincirlerinin payı yaklaşık yüzde 70’e ulaştı. Yeni aktörlerin girmesiyle beraber 2017 sonunda bu payın yüzde 80’in üzerine çıkması öngörülüyor.
Markaların bir kısmı franchise vererek büyümeyi tercih ediyor. Bu markalardan biri olan Cezve Kahve, Türkiye genelinde bu sistemle şubeler açacak.
Cebrail Mungan, 25 yıllık program koordinatörü. Bir yapım şirketi kurduktan sonra çeşitli TV programları yapan Mungan, bir yıl önce başka bir girişim yapmaya karar verdi.
Kahve sektörünün yükselişe geçmesiyle birlikte yurtdışından ithal kahve getirmeye karar veren Mungan’ın yolu bundan altı ay önce Cezve Kahve ile kesişti.
O dönem Cezve Kahve’nin sahibi markayı satmak istiyordu. Mungan, Cezve Kahve’nin marka değerine inanarak şirketi satın aldı.
Cezve Kahve’yi bir franchise zinciri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Cebrail Mungan, bugün 12 adet stant, dört adet de normal olmak üzere toplam 16 şubeyle faaliyet gösterdiklerini söylüyor.
Markayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Mungan, “Bugüne kadar pek çok ilden müracaat aldık. 2017 yılında 10 franchise şube açacağız. Bunların beşi İstanbul’da olacak. Hedeflediğimiz diğer ille ise İzmir, Ankara, Adana, Trabzon, Kayseri ve Konya” diye konuşuyor.
GİRİŞ BEDELİ ALINMIYOR
Cezve Kahve’nin stant konsepti için AVM’ler hedefleniyor. Normal şubelerin ise gelişmiş sanayi kentlerine konumlandırılması planlanıyor.
Franchise giriş bedeli, ilk açılacak 10 şube için alınmayacak. Bir şubenin maliyeti metrekare başına bin 200 ile bin 500 TL arasında değişiyor.
Bu maliyetin değişkenliğini lokasyon belirliyor. Ancak Cebrail Mungan, 100 metrekare bir şube için 150 bin TL yatırım yapılması gerektiğini anlatıyor.
Mutfak ekipmanları için de 100 bin TL yatırım yapılması gerektiği belirtiliyor. Mungan, metrekare büyüdükçe yatırım maliyetlerinin küçüldüğüne işaret ediyor.
Royalty bedeli olarak 100 metrekareye kadar olan stant ve şubeler için ciro üzerinden yüzde 3, 100 metrekareden daha büyük olan stant ve şubeler için ise yüzde 5 alınıyor.
Şubeler için aylık minimum 30 bin TL ciro hedefi bulunurken, stant konsepti için ciro hedefi 35 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor. Stantlar için iki kişilik, şubeler için ise 5-6 kişilik bir ekip yeterli.
Cebrail Mungan, yatırımcıda işinin başında bulunma zorunluluğu aradıklarını ifade ediyor. Mungan, yatırımcıya ve elemanlara, makine ve ekipman konusunda eğitimler verdiklerini de sözlerine ekliyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: 2017 yılında 10 franchise şube açılacak. Bunların beşi İstanbul’da olacak. Hedeflenen diğer ille ise İzmir, Ankara, Adana, Trabzon, Kayseri ve Konya.
İlk sermaye: Bir şubenin maliyeti metrekare başına bin 200 ile bin 500 TL arasında değişiyor. Bu maliyetin değişkenliğini lokasyon belirliyor. Franchise giriş bedeli alınmıyor.
Ciro hedefi: Şubeler için aylık minimum 30 bin TL ciro hedefi bulunurken, stant konsepti için ciro hedefi 35 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: Yatırımcının işinin başında durması şartı aranıyor.
Başvuru için: www.cezvekahve
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