Karadeniz mutfağına girişimci aranıyor
Adını Doğu Karadeniz’de hasat edilen mısırları korumaya yarayan ahşap yapıdan alan Nalia, franchising veriyor. Franchise giriş bedeli olarak girişimcilerden 100 bin TL alınıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bir Nalia şubesinin ortalama yatırım maliyeti ise 1,7 milyon TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor.
Çocukluk hayalinin peşinden giden idealist iki kardeş, Süleyman ve Erol Emirhan Tarakçı tarafından kurulan ve adını Doğu Karadeniz’de hasat edilen mısırları korumaya yarayan ahşap yapıdan alan Nalia, Karadeniz’in yöresel mutfağını oluşturan Lezzetleri bir araya getiriyor.
Doğu Karadeniz bölgesinin mutfağını yansıtan restoran, “Eski Tatlara Yeni lezzetler” sloganıyla büyüyor. İlk restoranı 2006 yılında Güneşli’de açılan Nalia, ikinci şubeyi ise 2008 yılında Bostancı’da hayata geçirdi. Son olarak 2017 yılında ilk franchise şubesi olan Nalia Kurtköy açıldı.
Nalia, oldukça zengin bir menüye sahip. Bir yandan Karadeniz lezzetlerini tanıtırken diğer yandan da herkese hitap etmeye çalışıyor. Bu nedenle ızgara çeşitlerinden pidelere, kahvaltılıklardan turşu kavurmaya, karalahana sarmasına kadar birçok lezzeti deneyimlemek mümkün.
Nalia Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tarakçı, şunları söylüyor: “Nalia’nın menüsü oldukça geniş. Hemşin mıhlama, Rize kavurma, Hamsi çilihtası, Hamsili pilav ve etli Rize karalahana sarma menünün kalbini oluşturuyor. Ayrıca eşsiz turşu kavurma ve Çayeli kurufasulyede oldukça iddialıyız.
Yiyeceklerin tamamı yöresel yapım tekniklerine bağlı kalarak doğal ve katkısız yağlarla yapılıyor. Taze mısır ekmeği de yine kendi fırınlarımızdan çıkıyor ve herhangi bir katkı maddesi içermiyor.”
Süleyman Tarakçı, önümüzdeki yıl İstanbul’da altı yeni şube daha açacaklarını, Rize’de de bir restoran açma hedeflerinin olduğunu vurguluyor. Tarakçı, “Bursa, İzmir, Ankara da hedeflerimiz arasında” diyor.
100 BİN TL GİRİŞ BEDELİ
Nalia’da franchise giriş bedeli olarak 100 bin TL alınıyor. Bir şubenin ortalama yatırım maliyeti ise 1,7 milyon TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor. Royalty olarak yüzde 4 yönetim payı, yüzde I 2 reklam payı alınıyor.
Süleyman Tarakçı, şubeler için ciro hedefini yüz yüze görüşmelerde paylaştıklarını belirtiyor. Restoran yatırımında İstanbul için Eyüp ve Çengelköy civarının uygun olduğuna dikkat çeken Tarakçı, bayilerde aradıkları özellikleri ise şöyle anlatıyor: “Bizim için olması gereken, kendi işinin başında bulunacak girişimcilerdir.
Bu işi yalnızca kâr kaynağı olarak görmeyip, işini ince ince işleyerek, adeta bir telkari ustası titizliğiyle yaklaşacak iş ortakları ve girişimciler hedefliyoruz.
Gıda, hassas ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir iştir. Bunun sağlanabilmesi için de iş ortaklarımızın bizatihi kendisinin işinin başında bulunması ve işin her ayrıntısıyla ilgilenmesi gerekir.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: İstanbul’un yanı sıra Rize, Bursa, İzmir ve Ankara’da şubeler açılması hedefleniyor.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 100 bin TL alınıyor.
Bir şubenin ortalama yatırım maliyeti ise 1,7 milyon TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Yatırımcıyla yüz yüze görüşülürken paylaşılıyor. Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında duracak girişimciler tercih ediliyor.
Başvuru için: 0212 515 07 00 ya da info@nalia.com.tr
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