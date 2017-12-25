Kargoyu teknoloji ile birleştirdiler
BuradanGönder, internetten veya mobil uygulamalar üzerinden ürün satan şirketlerden evinden çıkmadan kargo göndermek isteyen bireylere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Girişim, dokuz yatırımcıdan 1 milyon 250 bin TL değerlemeyle yatırım aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
BuradanGönder, artırılmış gerçeklik sayesinde kullanıcıların kargo paketinin hacmini ölçmesini, gönderecekleri ürünün yapay zeka teknolojisi sayesinde ağırlığını bulmasını sağlıyor. Bunlara bağlı olarak fiyat, ermin gibi özelliklere göre kargo pazaryerinden firma seçme imkanı sunuyor.
Ayrıca alıcıya kendisine gelecek ürünün içeriğini ve fotolarını gösteriyor. Her iki taraf otomatik kargo takip bildirimleri alıyor. Caner Duru ve Doğucan Duru tarafından kurulan BuradanGönder üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor ve kuryenin kapıya gelmesi ile kargo paketi gönderilebiliyor.
Kasım 2017 itibariyle Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı öncülüğünde iş dünyasının önde gelen dokuz melek yatırımcısından 1 milyon 250 bin TL şirket değerlemesiyle pre-seed (erken aşama) yatırımını alan bu girişime, Şirket Ortağım Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan, lider yatırımcı olarak tecrübelerini aktarıyor.
ABD’YE AÇILACAKLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu Caner Duru ile Okan Üniversitesi mezunu Doğucan Duru, 2016 yılı sonlarında İTÜ Çekirdek’e dahil oldu. İş fikirlerini geliştirerek son altı ayda girişimin şimdiki halini tasarladılar.
Bunun ardından Workup İş Bankası programına dahil olan girişimciler, ‘pre seed’ tohum yatırımını Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı’ndan aldı. Şu an kapalı beta olarak çalıştıklarını söyleyen Caner Duru, “2018 yılında pazara giriş yapacağız. İkinci el ya da yeni ürün satışı yapan Zebramo, Gardrops gibi pazaryeri uygulamalarıyla görüşüyoruz.
Bu uygulamalar ve iyi bir pazarlamayla hızlıca büyümeyi hedefliyoruz” diyor. Girişimin sadece göndericilerin problemini çözmediğinin altını çizen Caner Duru, posta kodunun yaygın olmadığı ve bireysel müşterilerin kargo şubelerini gereksiz meşgul ettiği günümüzde kargo firmalarının birçok yükünü üzerlerinden aldıklarını da söylüyor.
Duru, kargo firmalarına teknoloji ile destek olduklarını ve kargo alıcılarının da birtakım problemlerine çözüm sunduklarını dile getiriyor. 2018’de Türkiye pazarında yerini alacak olan girişim, bir yandan da yurtdışına açılarak global bir oyuncu olabilmek için ABD’de testler ve araştırmalar yapıyor.
YATIRIMCINIZI KENDİNİZ SEÇİN
Melek yatırım almak isteyen start up’lara girişim için yatırımın gerçekten gerekli olduğuna karar verdikten sonra yatırımcı arayışına girmelerini öneren Doğucan Duru, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ardından iletişim kurmayı denemeli ve olumlu veya olumsuz cevap alana kadar ısrarcı olmalılar. Kuluçka merkezlerinde bulunmak bu süreci hızlandırabilir.
Ama her hâlükârda kendilerine en uygun yatırımcının peşinden ısrarla gitmeli ve asla çekinmemeliler. Ülkemizde her ne kadar zor olsa da yatırımcıların girişimcileri seçtiği gibi girişimciler de kendilerine uygun yatırımcıyı seçmeli.”
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