Kiosklarını dünyaya taşıyacaklar
Servo Kiosk, plaza, ofis, üniversite veya yurt gibi alanlarda taze, sağlıklı ve farklı yiyecek çeşitlerine ulaşma imkanı sunuyor. Türkiye ve Avrupa pazarında rakipleri olmadığını söyleyen Servo Kiosk Kurucu Ortağı Bora Karsak, teknolojilerini dünyaya ihraç edeceklerini belirtiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Servo Kiosk, plaza ve kampüs gibi alanlarda hızlı ve kolay bir yemek deneyimi sunan kiosk çözümü. Servo Kiosk, 2017 yılında girişim geliştirme programı StartersHub XO’ya seçilen girişimlerden biri oldu.
Kurucu ortaklarının Bülent Emet ve Bora Karsak olduğu Servo Kiosk’ta Semih Solmaz planlama ve strateji konusunda, Mehmet Ali Gülerer donanım geliştirme, Yiğitcan Aydın ise yazılım geliştirme konusunda destek veriyor.
Servo Kiosk için sağlıklı ve taze yiyeceklerin gözetimsiz satılmasını sağlayan akıllı bir loT cihaz da diyebiliriz. Cihaz, internete her zaman bağlı olduğundan satışları uzaktan izlemeyi ve buna göre üretim ve dağıtımı planlamayı mümkün kılıyor. Akıllı telefon uygulaması da müşterilerin ve alışveriş seçimlerinin takip edilmesini sağlıyor.
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Servo Kiosk fikri yaklaşık bir yıl önce girişimcilerin günlük hayatında tecrübe ettikleri bir soruna çare arayışı ile ortaya çıktı. Beyaz yakalı çalışanların plaza tipi ofislerde sıklıkla yemeğe çıkamadığını ya da yalnızca sağlıksız, fast food türü yiyecekler bulabildiğini fark eden girişimciler, otomatlarda ise sadece bisküvi ve gofret gibi raf ömrü uzun olan sağlıksız yiyecekler satılabildiğini gördüler. Bunun üzerine de Servo Kiosk’u hayata geçirdiler.
Bora Karsak, Servo Kiosk’larda soğuk zincir bozulmadan, salata, wrap, sandviç, pişmiş yemek, çorba, meyve, kahvaltı, müsli, tatlı, taze meyve suları gibi piyasadaki standart otomatlarda satılamayan ürünlerin satışa sunulabildiğini belirtiyor. Ayrıca satın alma işlemi 30 saniye içerisinde tamamlanabiliyor. Servo Kiosk’ta yiyecekler buzdolabının raflarında duruyor ve kullanıcılar istedikleri ürünü seçip alıyor.
Yani otomatlardaki gibi bir para atıp ürünün düşmesini bekleme durumu yok. Böy-lece sulu yiyecekler gibi devrilmemesi gereken ürünler de kiosklara yerleştirilebiliyor. Servo Kiosk’ların ikinci bir özelliği ise taze gıdaları soğuk muhafaza edebilmesi ve içindeki her bir tekil ürünü takip ederek son kullanma tarihi yaklaşan, henüz satılmayan ürünleri tedarikçiye bildirmesi.
100 NOKTA HEDEFLİYOR
Ağustos ayı itibariyle İstanbul’un Levent bölgesinde üç noktada hizmete geçeceklerini söyleyen Bora Karsak, bu yılın sonuna kadar Türkiye’de 100’ün üzerinde satış noktasına ulaşmayı öngördüklerini ifade ediyor.
Servo Kiosk’un Türkiye ve Avrupa pazarında muadili olmadığına dikkat çeken Karsak, şöyle devam ediyor: “Dolayısıyla bunu avantaja çevirmek ve bu teknolojiyi Türkiye’den dünyaya en hızlı şekilde ihraç etmek istiyoruz.
Gerek personel gerekse kira maliyetleri düşünüldüğünde Londra, Amsterdam, Berlin, Paris gibi metropoller, Kuzey Avrupa ülkeleri, Dubai gibi birçok noktada partnerlerimize sağladığımız avantajlar değer yaratacak. Hedefimiz buralarda güçlü yerel firmalarla işbirliği yaparak ‘teknoloji sağlayıcısı’ olmak.”
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