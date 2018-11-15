KOBİ E-Ticaret Zirvesi’ne geri sayım

Kasım 15, 2018 0 Yorum 146 Okunma
KOBİ E-Ticaret Zirvesi’ne geri sayım

2018 KOBİ’lerin e-ticaret ekosistemine katkısını artırmak ve dijitalleşmelerini vurgulamak amacıyla düzenlenen KOBİ E-Ticaret Zirvesi bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.

BURCU TUVAY 
btuvay@ekonomist.com.tr

20 Kasım’da InterContinental İstanbul’da organize edilecek KOBİ E-Ticaret Zirvesi’nin dikkat çeken özelliklerinden biri ücretsiz olması. KOBİ E-Ticaret Zirvesi, e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft ve Google Türkiye ana sponsorluğunda hayata geçiyor.

KOBİ E-Ticaret Zirvesi’nde; pazaryerinde satış yapmak, e-ticarette lojistiğin önemi, sosyal medyadan satış ve e-ticarette e-fatura kolaylıkları gibi konu başlıkları ele alınacak.

IdeaSoft Genel Müdürü Seyhun Özkara, “Dolu bir programla KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duyacakları konu ve konuşmacıları buluşturacağız” diyor.



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