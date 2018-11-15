KOBİ E-Ticaret Zirvesi’ne geri sayım
2018 KOBİ’lerin e-ticaret ekosistemine katkısını artırmak ve dijitalleşmelerini vurgulamak amacıyla düzenlenen KOBİ E-Ticaret Zirvesi bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
20 Kasım’da InterContinental İstanbul’da organize edilecek KOBİ E-Ticaret Zirvesi’nin dikkat çeken özelliklerinden biri ücretsiz olması. KOBİ E-Ticaret Zirvesi, e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft ve Google Türkiye ana sponsorluğunda hayata geçiyor.
KOBİ E-Ticaret Zirvesi’nde; pazaryerinde satış yapmak, e-ticarette lojistiğin önemi, sosyal medyadan satış ve e-ticarette e-fatura kolaylıkları gibi konu başlıkları ele alınacak.
IdeaSoft Genel Müdürü Seyhun Özkara, “Dolu bir programla KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duyacakları konu ve konuşmacıları buluşturacağız” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?