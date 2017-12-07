KOBİ’lere iş kurma imkanı veriyoruz
Sunduğu anahtar teslim çözüm ve abonelik e-ticaret modeliyle girişimcilere yeni bir iş kurma imkanı sağlayan Startsub, Türkiye’de büyümeyi hedefliyor. Startsub CEO’su Deniz Kuran, 2018 yılı sonunda 250’den fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Startsub, düşük başlangıç maliyeti, kurulum avantajı, tek noktadan tüm teknik çözümleri sunması ve pazarlama desteğiyle abonelik e-ticarette anahtar teslim çözüm sunan bir girişim. Startsub’ın sunduğu anahtar teslim çözüm ve düşük başlangıç maliyeti sayesinde büyük sermayesi olmayan herkes bu alanda iş kurabiliyor.
Ev hanımından üniversite öğrencisine, beyaz yakalıdan yeni girişimci ve KOBİ’ye kadar pek çok farklı kişiye yeni bir iş kurma veya mevcut işini bu alternatif satış kanalıyla büyütme imkanı sağlanıyor. Startsub CEO’su Deniz Kuran, “Yıl sonuna kadar yatırım sürecini tamamlayarak 75 müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz.
2018 yılı sonunda da 250’den fazla müşteriye ulaşma planımız var. 2018’de ciro hedefimiz ise 2 milyon TL” diyor.
Kuran, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Startsub hakkında bilgi verir misiniz?
Startsub Haziran 2015’te kuruldu. Türkiye’de ilk kez anahtar teslim abonelik e-ticaret çözümü sunuyoruz. 10 kişilik ekibimizle birlikte bugüne kadar 50’den fazla abonelik e-ticaret işini Startsub altyapısıyla kurduk. Bu markalar 10’dan fazla kategoride faaliyet gösteriyor.
Kurumsal şirketlere yönelik ne gibi çalışmalarınız var?
Abonelik e-ticaret modelinde iş yapmak isteyen kurumsal şirketler de Startsub altyapısını kullanarak bu işi yapabiliyor. Bu şirketlere örnek vermek gerekirse, Chado bunlardan biri. Hem toptan hem de perakende satışı olan bir marka. Abonelik e-ticarette bizim altyapımızı kullanıyor. ‘Türkiye E-ticaretBuluşmaları’ kapsamında Anadolu’yu gezerek, İstanbul dışındaki KOBİ’lere de ulaşıp onlara abonelik e-ticaret sistemini anlatıyoruz.
Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?
Startsub olarak abonelik e-ticaret işi kurmanız için gereken tüm teknik altyapıyı sağlıyoruz. Bunun içinde internet sitesi, entegre ödeme sistemi ve sipariş, abone ve ürünlerinizi yönetebileceğiniz yönetim paneli de var. Ayrıca abonelik e-ticaret işinizi büyütmeniz için gereken pazarlama desteğini de sunuyoruz. Müşterilerimizin ajansı gibi çalışıyor, abonelik için sundukları ürünlerin içeriğinin planlanmasından fiyatlamasına yönlendiriyor, lansman kampanyalarını planlıyor, pazarlama stratejilerini belirliyoruz. Ücretsiz eğitimler veriyoruz. Öte yandan bazı müşterilerimizin dijital reklamlarını da yönetiyoruz.
Aynı zamanda yatırım da aldınız. Bunun hakkında bilgi verir misiniz?
1 milyon dolara kadar çıkabilen tohum yatırım sözünü Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu’ndan (NWCTF) aldık. NWCTF, TRPE Ventures altında, Netaş ve Kanada kökenli global bir grup olan Wesley Clover’ın onursal partnerlikleriyle kurulmuş bir fon. Fonun desteklediği altı tane B2B alanında faaliyet gösteren teknoloji girişimi var. Startsub da bunlardan biri. Şu an yatırım turun-dayız. 2017 Aralık sonuna kadar turu tamamlamayı planlıyoruz.
Hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Yıl sonuna kadar yatırım sürecini tamamlayarak 75 müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. 2018 yılı sonunda da 250’den fazla müşteriye ulaşma planımız var. 2018’de ciro hedefimiz ise 2 milyon TL.
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