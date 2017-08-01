Kolay randevu ile büyüyecek
DoktorTakvimi.Com, kolay randevu kapsamında, sağlık araştırması yapan kullanıcılarla sağlık profesyonellerini bir araya getiriyor. DoktorTakvimi.com CEO’su Cem Yücelten, “2016’da ciromuz yüzde 145 büyüdü. 2017’de de benzer bir büyüme hedefliyoruz” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
DocPlanner Grubu, şu anda aylık 20 milyon hasta ve danışana hizmet veriyor ve sistem üzerinden her ay 340 bin randevu alıyor. 30 ülkede bulunan web sitelerinde 6 milyondan fazla sağlık profesyoneli yer alıyor ve toplamda 2 milyon kullanıcı yorumu bulunuyor.
2012 yılında Polonya’da kurulan ve şu anda Varşova, Barselona, İstanbul ve Roma’daki ofislerinde toplamda 300’den fazla çalışanı olan şirket, Türkiye’de DoktorTakvimi.com adı altında faaliyet gösteriyor.
DocPlanner grubunun bir parçası olan DoktorTakvimi.com, kolay randevu kapsamında, sağlık araştırması yapan kullanıcılar ile sağlık profesyonellerini bir araya getiriyor. Site Türkiye’de 4 milyondan fazla tekil ziyaretçiye, 151 bin hekimin ve uzmanın tamamı hakkında araştırma yapma imkanı veriyor.
Türkiye’nin alanında en büyük online sağlık platformu olarak 30 binin üzerinde hekim ve hastane yöneticisinin üye olarak aktif kullandığı DoktorTakvimi.com, üyelerine ücretsiz web sitesi imkanı da sunuyor. Site, Sağlık Bakanlığı’nın devlet hastaneleri için MHRS ile verdiği hizmeti, özel sağlık sektörü için yapıyor.
DoktorTakvimi.com CEO’su Cem Yücelten, 2012 yılında Altay Tınar tarafından Eniyihekim.com adıyla kurulan sitenin, DocPlanner birleşmesi sonrasında Mart 2016’da adını DoktorTakvimi.com olarak değiştirdiğini belirtiyor. Yücelten, “Türkiye’nin en büyük online sağlık platformuyuz.
Bu başarıyı, ziyaretçi ve üye sayımızı daha da çoğaltarak ve diğer yandan da sağlık profesyonellerine sunduğumuz hizmetleri genişleterek sürdüreceğiz. DocPlanner Grubu olarak ise Avrupa pazarları dışında faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda bir numaralı oyuncu haline gelmek istiyoruz” diyor.
ARAŞTIRMA İMKANI
DoktorTakvimi.com ekibine 2016 yılında katılan Cem Yücelten, 37 yaşında. Los Angeles Advanced Computing Institute’de Computer Systems and Programming lisansı, Vlerick Business School’da MBA yapan Yücelten, ilk girişimcilik projesini Los Angeles’ta hayata geçirdi.
Sonrasında 2014 yılına kadar Doğu Avrupa’nın en büyük moda e-ticaret sitesi olan Stilago’nun kurucu ortağı ve COO’su olarak görev yaptı. Şu anda ise Avrupa’nın en büyük online sağlık platformu olan DocPlanner.com’un Türkiye ayağı olan DoktorTakvimi.com’un CEO’luğunu üstleniyor.
İnternet girişimciliği konusunda deneyimli olan Cem Yülcelten, şunları anlatıyor: “Sitemize giren kullanıcılar istedikleri doktor ve uzman ile ilgili araştırmalarını kolayca yapabiliyor.
Bu, onların işini de önemli ölçüde rahatlatıyor. Şirketimiz oldukça hızlı bir büyüme gösteriyor. 2016 ciromuz önceki yıla göre yüzde 145 oranında büyüdü. 2017’de de benzer bir büyüme hedefliyoruz. Çağrı merkezi de dahil olmak üzere 75 çalışanımız bulunuyor.”
SEKRETERYA HİZMETİ DE VERİYOR
Sağlık alanı, Türkiye’de oldukça gündemde olan, önemli bir sektör. Hemen herkes bir şekilde online kanallardan sağlıkla ilgili araştırma yapıyor. Cem Yücelten, bu noktada kullanıcılara verdikleri hizmetler yanında, arzu eden sağlık profesyonellerine de site üzerinden ve çağrı merkezi aracılığıyla sekreterya hizmeti sunduklarını dile getiriyor.
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