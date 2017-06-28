Kurum içi girişimci çıkaracak
Albaraka Türk, çalışanlarının inovasyon projelerine destek amacıyla hayata geçirdiği Keşfet Kurum İçi Girişimcilik programı kapsamında 11 iç girişimciye projeleri için destek vermeye başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Program yenilikçi fikirlere ve inovatif projelere destek veriyor, kurum içinde geniş bir girişimci ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.
Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu, bu konuda şunları söylüyor: “Pek çok işyerinde çalışanlar, birçok yeni iş fikrine sahip olmasına karşın, çoğu durumda bu fikirler kâğıt üzerinde kalmakta.
Hayata geçirdiğimiz program ile şirketimiz ve sektörümüzün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çalışanlarımızdan gelen yenilikçi iş ve teşebbüs fikirlerinin en az kaynakla ve en kısa sürede test edilebilmesini sağlamakla yeni iş fırsatları oluşturulmasına öncülük ediyoruz.”
Başvuru sürecinde Albaraka Türk çalışanlarından oluşan 101 iç girişimci adayı toplam 137 projeyle kayıt yaptırdı. Katılımcılarla mülakatlar ve değerlendirmeler sonucunda 11 iç girişimci projeleriyle programa katılmaya hak kazandı.
Buna göre program dâhilinde birinci tur girişimcilerinin bir start up gibi hareket etmesi sağlanarak, iki ay boyunca fikirlerini geliştirmeleri için eğitim, atölye çalışmaları, mentor ve bütçe desteği sağlandı.
Hızlı prototipleme ile ürün-pazar uyumu sağlanarak müşteriye sunulabilecek en yalın ürünü geliştirme fırsatı sunuldu. Bu süreçlerin sonunda sponsorlarını bulan kurum içi girişimci adayları, sonraki süreçte ürün ya da hizmetlerini hayata geçirecek.
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