Kurum içi girişimci yetiştirecek
Core Strateji ve Türkiye Girişimcilik Vakfı, ‘Intrapreneurs Programı’ ile kurum içi girişimci yetiştirecek. Şirketlerde kurum iç girişimciliğin artmasını ve bu alanda kariyer hedefi olan gençlerin donanımlı hale gelmesini sağlayacak program 29 Eylül 2017 tarihinde başlayacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Son dönemde şirketlerin hayatta kalma sürelerinde yaşanan düşüş ve rekabetten ayrışma ihtiyacı, yenilikçi iş geliştirmeye olan ilgiyi artırdı. İç girişimcilik alanında deneyimli ve yetkin çalışan sayısının sınırlı olması ise şirket içi yenilik arayışında karşılaşılan problemlerin başında geliyor.
Bu noktadan hareketle geliştirilen ‘Intrapreneurs Programı’, Türkiye’deki şirketlerin rekabette fark yaratmasına liderlik edecek iç girişimciler yetiştirmeyi hedefliyor.
Türkiye’deki şirketlere kurum içi girişimcilik alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren Core Strateji ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma amacıyla kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın (GİRVAK) ortak olarak hayata geçirecekleri Intrapreneurs Programı ile şirketlerde yeni iş fikirleri geliştirilecek ve bu fikirlerin başarılı bir şekilde ticarileşmesi sağlanacak. Şirketlerde kurum iç girişimciliğin artmasını ve bu alanda kariyer hedefi olan gençlerin donanımlı hale gelmesini sağlayacak program 29 Eylül 2017 tarihinde başlayacak.
İÇ GİRİŞİMCİ YETİŞTİRECEK
Programın ana hedefi yeniliğe liderlik edecek iç girişimciler yetiştirmek. Çalışan yönetiminde yeni iş geliştirme eforunu artırmaya odaklanan program, aynı zamanda şirketlerde girişimcilik ve inovasyon konularından sorumlu departmanlarda rol alan çalışanları güçlendirmeye de odaklanıyor.
Program kapsamında yer alan ‘İç girişimcilik programları yönetim modülü’ ile ilgili departman çalışanlarına, kurumlarda yürütülen girişimcilik programlarını anlaması ve yönetebilmesini sağlayacak bir altyapı sunuluyor.
Son iki yılda 14 sektörden 35 şirkete kurum içi girişimcilik programı uygulamalarına yönelik danışmanlık veren Core Strateji ekibi tarafından yürütülecek olan programa, sınırlı sayıda kontenjanla yeni mezun ya da son sınıf öğrenciler de dahil edilecek.
EĞİTİM İÇERİĞİ VE YERİ
Teori ve pratiğin harmanlandığı toplam sekiz tam gün sürecek olan program ile katılımcıların iş modeli geliştirme, müşteriyle iş geliştirme, ürün geliştirme, girişimcilik finansmanı ve kurumlarda inovasyon konularında güçlenmesi sağlanacak. 29 Eylül 2017’de başlayacak olan Intrapreneurs Programı, Habita Coworking’de gerçekleştirilecek. Intrapreneurship Programı için son başvuru tarihi 5 Eylül 2017.
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için www. intrapreneursprogrami.com ziyaret edilebilir.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?