Kurumsal şirketler girişimci olacak
Günümüzde şirketler rakiplerinin önüne geçmek için kurumiçi girişimcilik modelini benimsiyor. Bu anlamda Türkiye’de önemli bir platform hayata geçirildi.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin girişimci kurumlara dönüşümünün desteklenmesi, kurumlar arası öğrenmenin geliştirilmesi ve kurumsal girişimciliğin sistematik uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu kuruldu.
Core Strateji’nin koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nunkurumların üst düzey yöneticilerini bir araya getirip bu kurumların girişimcilik yetkinliklerini geliştirmesi bekleniyor.
Her sektörden kuruma açık olan platform, yıl içinde Türkiye’den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları yayınlayacak. Danışma kurulunda yer alan isimler ise şöyle sıralanıyor: İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko.
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