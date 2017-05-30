Lala Eğitim, 250 bin kişiyi hedefliyor
Eğitim sektörünün yenilikçi markası Lala Eğitim, BIC Angels’dan aldığı melek yatırımın da etkisiyle 180 binden fazla kişiye ulaştı. Yıl sonuna kadar 250 bin kullanıcıya ulaşılması planlanırken, bir yatırım turuna daha çıkılması hedefleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Tüm lise öğrencilerinin ders notlarına ücretsiz bir şekilde ulaşabildiği mobil uygulama Lideno’yu bünyesine katarak ‘Lala Lideno’ ismiyle Playstore ve Appstore’da kullanıcıların hizmetine sunan Lala Eğitim, bu birliktelikle 180 bin kullanıcıyı geçti. Bu gelişmede BIC Angels’dan alınan melek yatırımın da etkisi var. Şirket yıl sonuna kadar 250 bin kullanıcıya ulaşmayı planlarken, bir yatırım turuna daha çıkmayı da hedefliyor.
Lala Eğitim, Eray Erdoğan, Furkan Taşel ve Tekin Öztekin tarafından kuruldu. Türkiye’de her yıl 2 milyon kişinin üniversiteye giriş sınavına hazırlandığından ve bu öğrencilerin bilgilendirilmeye, doğru yönlendirilmeye ihtiyaçları olduğu gerçeğinden yola çıkan girişimciler, Lala Eğitim’i kurmaya karar verdi.
Lala uygulamasında öğrencilerin konu performanslarının takibi yapılıyor, öğrencilere ideal çalışma planları hazırlanarak ödev veriliyor, deneme sınavlarıyla Türkiye genelindeki yerleri gösteriliyor. Lala Lideno ile öğrencilere 9, 10, 11, 12’inci sınıfın tüm konularını kapsayan ders notları hizmeti sağlanıyor.
Luna ile de öğretmenler ödevlendirme yapabiliyor, öğrencinin ödev/ konu performansını takip edebiliyor, bildirim atabiliyor, veliler ve yöneticiler de tüm bu süreçlerden haberdar oluyor.
DÜNYAYA AÇILACAK
Eray Erdoğan, iki farklı turda BIC Angels melek yatırımcıları İlbek Andican, Joachim Behrendt, Mehmet Onar-can gibi isimlerden 3,6 milyon TL değerlemeyle yatırım aldıklarını söylüyor. Erdoğan, “BIC Angels’dan aldığımız yatırımlar ekibimizi büyütmemize, farklı ürünler ortaya koyabilmemize ve ürünlerimizi geliştirip iyileştirmemize katkı sağladı. Büyümemizi hızlandırmak, yeni ürünler ortaya koyabilmek adına bir yatırım turuna daha çıkmayı planlıyoruz. Hedefimiz bu eğitim sezonunu 250 bin kullanıcıyla kapatmak” diyor. Ekip olarak ilk çıkardıkları ürünlerle yurtiçindeki problemlerin çözümüne odaklandıklarını belirten Eray Erdoğan, burada edindikleri bilgi birikimi ve tecrübeyle, ilerleyen zamanda tüm dünyada kullanılabilecek bir ürün çıkarmayı istediklerini sözlerine ekliyor.
Lala Eğitim kurucularından Tekin Öztekin de yoğun bir çalışma temposu ile eğitim sektörünün en yenilikçi markalarından biri olmaya çalıştıklarını belirterek şunları söylüyor: “Lala ile öğrencinin üniversiteye hazırlanma sürecinde ihtiyacı olan tüm araçları ücretsiz sağlayarak daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra eğitim kurumlarına sunduğumuz Luna ile de şubat ayından bu yana çok güzel gelişmeler kaydettik. Bu anlamda B2B satışlarımızı da kısa sürede arttırdık ve bu yükselişi istikrarlı bir şekilde devam ettireceğiz.”
“PARA İSTEMEDEN TANIŞIN”
Melek yatırımcıların yatırım yaparken önce girişimcilere, yapacaklarını söyledikleri işle ilgili olan yetkinliklerine ve kapasitelerine baktıklarını ifade eden Eray Erdoğan, girişimcilere şu tavsiyelerde bulunuyor: “İş, fikir aşamasında mı yoksa en yalın haliyle bile olsa bir ürün ortaya konmuş mu, insanlar bu ürünü kullanmış mı, kullananlar memnun kalmış mı gibi soruların yanıtını yatırımcıya vermek gerekiyor.
Pazar büyüyen bir pazar mı? İş fikri teknolojik, sosyo-kültürel trendler göz önünde bulundurularak mı oluşturulmuş? Takım, ürün, pazar zaten doğruysa yatırımcılar da bu potansiyel başarı hikayesinin parçası olmak istiyor. Yatırımcılarla, yatırım arayışına girmeden, para istemeden tanışmak, mentorluk sürecine başlamak çok önemli. İş geliştirme, ürün geliştirme konularında tavsiyeleri dinleme, uygulama ve sonuçlarla ilgili konuşmayla geçen süreçte potansiyel melek yatırımcı kişiliğinizle ilgili fikir sahibi olabiliyor ve size daha rahat bir şekilde güvenebiliyor!’
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