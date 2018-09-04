Lidyana’ya üçüncü tur yatırım
2012 yılında takı ve aksesuar odaklı bir alışveriş sitesi olarak kurulan Lidyana.com, beraber çalıştığı tasarımcı markaları ve yaptığı ünlü işbirlikleriyle kısa zamanda başta giyim ve ayakkabı olmak üzere tüm kategorilerde satışa başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Şirket, aralarında Runet ve Endeavor Catalyst Fund’ın da bulunduğu yatırım şirketlerinden iki turda toplam 12 milyon USD yatırım almıştı.
Lidyana.com geçtiğimiz hafta da 3,5 milyon dolarlık üçüncü yatırım turunu tamamladı. Bu tura sektörün önde gelen isimleri Nevzat Aydın ve Sina Afra gibi mevcut ortaklar iştirak ederken, ayrıca stratejik yeni ortaklar da Lidyana yatırımcı grubuna katılmış oldu.
Milli futbolcu Semih Kaya, Vakko ortaklarından ve W Collection’ın kurucusu Rıfat Elhadef, teknoloji yatırımlarıyla son dönemde öne çıkan Bahçeşehir Üniversitesi ile Riot Games Ülke Müdürü Bora Koçyiğit ve geçtiğimiz aylarda başarılı bir satış gerçekleştiren Gram Games’in kurucu ortaklarından Kaan Karamancı yatırım turuna katılan isimler arasında yer alıyor.
Lidyana.com CEO’su Cihan Seyithanoğlu, “Aldığımız bu yatırımla hem verimlilik adına geliştirmeler
yapacağız hem de ürün gamımızı güçlendireceğiz” diyor.
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