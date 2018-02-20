Lonca’nın ikinci dönem başvuruları başladı
Fikir ve projelerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi’nde ikinci dönem başvuru süreci başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategorideki başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen ekiplere altı ay boyunca destek sağlanacak.İkinci dönemde de ilk dönemde olduğu gibi 10 yeni girişimci ekibe destek verilecek.
LoncaGirişimcilik Merkezi’ne başvurular www.loncagirisim.com adresinden 18 Şubat‘a kadar yapılabilecek. Lonca Girişimcilik Merkezi’nde start up’lara, eğitim, proje bazlı mentorlük, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti ve 10 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanıyor.
Cihaz geliştiren girişimcilere AR-GE desteği, özellikle FinTech’ler için API ve bu konuda özel mentorlük gibi birçok desteğin yanı sıra uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme imkanı da sunuluyor.
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